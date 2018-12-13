周四高开下探后持续强攻，一举突破60天线后回落强势整理，尾盘持续上收，量能有效放大，红周四释放转强信号。



大盘走强长阳抱收，系诱空后的正常走势，这种走势通常都是行情要全面启动的信号。从盘口来看，甚于转型和消费升级逻辑支撑的主线品种和利好预期的大基建品种表现最强，意味着新启动的行情不是短线性质，而是中期上涨。基于前述逻辑，根据业内模式分析，未来最受益的板块分析别是：商业零售、电子信息、传媒、医药、教育和地产等，因此，投资者未来要想赚大钱，就得往这些板块上招呼。

创新成长+消费将是新一轮行情的主线，除此之外还会有更多机会出现，当前投资者只需要拿住股待涨就可以了。

大盘实际走势，明确了之前给投资者分析的箱体整理性质，明确了诱空之后会出长阳抱收等系列判断。在箱体整理阶段，投资者如果过于短见看盘短线波动，实际上就相当于在“脚背和脚 底”之间折腾。如下图所示，大盘自今年6月20日主力入场开始，构筑了完美的“美人腿”和“美人脚”，今日阳线相当于“脚趾”。技术上出现脚拇指就行情启动的信号，而一旦抬脚，行情就会上涨更快了。从构筑中长期大牛市角度来看，还差未来回踩的第二脚 出现，但那是上涨到3000点以后的事了。

在近期行情，能够坚定不骑墙的看对行情的人很少，那些嘴上喊坚定却模棱两可的观点，只能让更多的人在“脚底”和“脚背”之间反复折腾成为韭菜被 收割。绝大多数人的思维是散户思维，这种思维是在股市里不赚钱的根本原因所在。

“美人脚”让股市中长期底部更加坚实，这只脚随时会抬起来，因此，投资者应做行情走强的准备而不是盲目悲观错失大行情。





