相信稍有炒股基础的投资者都能看出来，今日大盘整理收出十字星，是可以得出“地量地价”的判断。这个判断在前几天阴线缩量回调时，已经给大家进行了提示。



地量地价信号出现后，大盘离变盘就不远了。尤其是类似今年这种，长达5个多月的底部构筑，一旦反转向上，启动初期会因上涨速度很快而让很多人踏空的。

很多投资者总是看指数炒股，总是等大盘全面走强了，才想去追高杀入股市。这种思维同诱空杀跌是一脉相承的，都是炒股的大忌讳。实际上现在的盘口，很多主线板块个股是逐步提高底部的，而且有的已经在等大盘走强加速拉升。不仅如此，昨天盘口出现老牌大资金入场做多的信号，这些老牌资金在史上每一轮行情都能主导行情。这些资金释放出做多信号，是大盘调整要结束了行情要启动的。

当行情步入诱空末期时，投资者一定要敢于低吸。之前反复提示投资者，在箱体整理阶段不能整天想当然进行所谓的高抛低吸，更不能空仓轻仓观望，这个观点的实战意义，很快会因为后市长阳大涨让投资者明白过来了。但是，很多人仍然相信那些过度投机，涨后看涨跌后看跌的观点，不能理性侧重价值中长线投资的角度参与市场，是不理解真正的实战价值的。

侧重结构性机会捕捉是当务之急，不要总体指数大涨再想追涨。主力主导筑底已经5个多月了，行情真的要启动了。该说的话都说在前现，再过几天就不用多说了。