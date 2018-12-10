在调整尾声吸货，同在上涨尾声逃顶一样，都是投资者需要掌握的硬功夫。

在实际操作中，真正的底部低点和顶部高点只有走出来才能知道，这是没法预测的。但是，底部区间和顶部区间，基于估值、政策面、基本面预期和行情未来增长模型等分析方法综合分析，是可以有基本的判断的。当一个市场估值优势显现出现，呈现明显的中长线投资价值 时，投资者要做的就是如何以尽可能低的成本把资金换成宝贵的筹码，而不是一遇到短线小调就出货变现，这正好是做反了。



当前的A股处于明确的大底部区间，市场近期箱体整理反复上下揉搓，让筹码更加集中，底部更加坚实。在这种市况下，投资者应敢于布局中长线筹码。

今日大盘走势很好判断，就是标准的诱空整理走势。市场仍运行在箱体之内，利用诱空坚定吸货就是最牛的操作，其它任何所谓“高抛低吸”或空仓等待都是错误的。想当然高抛低吸只能是反复割肉，而空仓等待行情突然启动踏空的风险越来越大。即使是行情暂未启动，真正的优质主线个股也会不知不觉中独立走强，让踏空者失去最好的建仓机会。

因行情仍是结构性的，投资者可采取“除旧迎新”策略耐心潜伏：一方面要除掉前期强势股补跌，比如白酒和医药即使有反弹也是不能再碰的；垃圾股和滞涨的强周期品种也不能碰；另一方面则要不受短线波动影响，坚定持股或吸纳新主线品种：物联网、芯片、5G、国产软件等创新科技主线、大基建、国企混改、科创以及行情启动的次新股群体，围绕新主线操作，就一定会大获成功。

大盘今日收星，似弱实强，后几天有直接转强向上突破和向下快速诱空再返身向上的选择，但最终变盘向上是必然的。因此，越调越要加仓就是当前的最正确的抉择了。