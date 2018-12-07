周五大盘窄幅整理，最终收出缩量十字星，星线站在10天线上，这根星线应属启明晨星。



从今日盘口来看，昨天下跌的5G板块借利好普涨上收，这一板块后市有望持续走强，有利于大盘企稳；与此同时，医药板块受利空影响继续分化调整。在医药板块整体调整的前景下，大盘能够收星，是调整尾声信号晨星性质明确的内在逻辑所在。

其实，当前股市白酒和医药板块下跌是最大利好，之所以如此，是因为这两个板块都是白马股为主，总体属于防御品种。这样的板块，在熊市会因主力资 金抱团 取暖走得很牛，但正因为如此，主流资 金的风险偏好就相对较低，是不利于市场其它板块走强的。相反，当防御板块资金出逃后，风险偏好会明显增大，对于风险资 产价格的推升尤其是当前的成长主题板块的上涨是非常有好处的。因此，本周医药板块的调整同前期白酒板块调整一样，都是好事。

大盘收星，仍是其底部箱体整理性质所决定的。因本周再次到了箱体下沿，下周大概率向箱体上沿反弹，因此，启明星线出现后，投资者在回避补跌结构风险同时，应积极捕捉成长机会，后等待大盘反弹为合理策略。