在底部，主力资金会非常有耐心，通过反复揉搓吸纳割肉筹码。在这个阶段，因阴线割肉就相当于给别人送钱。

道理很简单，但大多数人是不能以反向思维来参与市场，所以在筑底阶段会配合主力资金吸筹，因追涨被套再因回调割肉，一追一割之间筹码就实现了交换，向主流资金手中集中了。

昨天大盘不理会外围利空走出独立行情，今日本应继续走强，但却低开持续走弱。这是为何？主要原因有三：

一是投资者信心不足，投机主导看到调整就割肉。

二是对短线利空过度甚至是错误解读，盲目乱砍。从今日盘口来看，受利空影响的5G板块，本来是未来的主流热点，却因为短线利空普跌就是如此。

三是市场消化短线获利盘同时，主力资金借机吸筹。既然要吸筹，自然会压盘，或顺应市场回调再低吸。所以大盘持续回落，临近尾盘一小时回稳上收，就是资金洗盘再吸筹的结果。

实际上，在底部箱体运行阶段，每一根阴线都是给投资者送钱，是低吸机会而不是割肉应对。在此时让投资者卖股的，一定是错误操作。无论中国股市还外国股市，在底部卖出的最终的结果一定是错的，概莫能外。今日大盘回调之时，主线成长股明显有资金借机逆势吸货，其实投资者是应该顺应进行布局的。尤其是5G板块更是现难得低吸机会，而且这种利用短线利空快速洗盘到位的，随后通常会比别的板块反弹上涨更加坚定。

大盘随时会反手上攻，不要错过送钱阴线带来的低吸机会，坚持长线和主线的“双线”策略思维，才能在股市笑傲江湖！