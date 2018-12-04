股市底部玩“高抛”实低割 (2018-12-04 14:37:47)

在股市投资，大多数人之所以不赚钱，跟散户思维主导，整天追涨杀跌过度投机有关。这种思维主导下的操作，美其名日“高抛低吸”，实则是拿着自己的真金白银在做赌博游戏。

所谓十赌九输，理想很丰满，现实很骨感。投资者如果不能改变散户思维，其结果就是越炒越亏损，给市场交了学费给券商交了佣金。



真正成功的投资人，其操作必然是侧重中长期策略。一只个股买进到卖出，操作几次就可以了，底部介入顶部出逃大道从简最赚钱。

近期市场短线波动，正是之前反复给大家分析的箱体整理，这种走势操作就是持股待涨借短线回调加仓，这是最正确的策略。但实际上大多数人，会因短线回调盲目过度看空割肉，因短线反弹而自以为是的进行所谓“高抛”。任何一轮行情从底部产生到最后，很多投资者之所以没赚到钱，主因之一就是想当然高抛结果都是低割。在底部区间，个股大多数是处于低位的，如果投资者看到小反弹就卖出，都是出货在相对低位，后市将因踏空而追涨，结果建仓成本越来越高。

事实验证一切。近期市场筑底，那些盲目悲观相当然进行所谓清仓、不抄底和高抛的人，其操作必然失败，不如老老实实持股逢调加仓的人从容赚钱。在当然大底区间，在左侧因短调割肉的人，在右侧再买进，至少会提高成本20%，提高的成本再加上割肉，实际上就是亏损或少赚钱的空间。