受中美“毛衣战”体战利好刺激，大盘今日高开上冲回落再上攻后强势整理为主，最后半小时稍回落后稳步上收，全天成交相比上一交易日有效放大，一举突破上方多重均线压制 ，成功收盘在60天线之下，阶段反转形态确立。



大盘走势 如此强劲，超出大多数投资者想象。在上周看空者割肉恐慌或不敢抄底之时，真正的理性资金基于中长线策略抄底获得了成功。大盘这种走势，对空头打击的致命的。对于割肉的投资者来说，一割一高开两下就会有理论上20%左右的损失。因此，基于中长线操作应对当前市场短线震荡才是有效策略，再次得到了事实的验证。

从盘口来看，今日总体是普涨状态。在普涨之中，消费和成长主线表现更强，这是未来的主线方向。大盘今日突破上攻后，短线还会有反复，但总体应步入逐波攀升节奏，且有望持续到春节前后。操作上大家应继续持股待涨为主，踏空的投资者应利用短线技术回调上车回补以免踏空之后更强反弹。

大盘逢缺必补，从这个角度来讲，大盘阶段反转（非整体趋势反转）成立后，反弹目标必过3000点。因此，大家应看得远一些，春节前后大盘空间达到3000点一带，反弹才会告以段落，在此之前，持股从简最赚钱。