相信直到收盘，很多投资者那悬着的心才稍稍放下来。

昨天大盘收阴后，除了看空和骑墙外，能够对今日走势坚定看多的人，是少之又少。但市场总是对的，基于内在运行规律的股市，往往会有出人意料的走势。尤其是在底部阶段，上下揉搓筑底阶段，只有基于中长线策略，才不会被短线波动迷惑而踏错节奏。

记得一个位顶级操盘手说过这样的话：股市短线波动如同大海的波浪，一个投资者如果整天盯着浪花波动，就会忽略整个大海和远方，投资就不会成功。只有放眼整个大海和未来，才能在股市获得丰厚回报。其实当前就是如此，大多数投资者盯着的就是眼前小浪花，看不到浩瀚的赚钱“大海”。

对于投资者来说，当务之急是从中长线策略入手，要看到A股的估值优势价值 ，减少短线追涨杀跌，认清筑底的实质，守住或吸纳优质成长主线股才是上策略。现在的A股出现了比股灾时还大的机会，只要投资者能坚定信心立足中长期策略，就一定会投资成功。

周五大盘能够收阳且收复5天线，已经非常难得，只有大底区间，才会有这种对冲式不理会做空打压的日内V转走势。很显然，大盘已经具备随时放量反手大涨的条件，一旦压盘的机构反手做多，市场的上涨将会超出大多数人的想象。

需要指出的是，类似昨天这种阴线的形成，系某些所谓专家非常不专业的建议和观点被空头利用，这实际上是一种利用传言的变相操纵市场，方方面面应予以规范。一个成熟的市场，一定是对信息的解读非常理性准确的，而对于目前A股这种不完全有效的市场来说，管住一些人的嘴也是关键之举。