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一个抄底机会遍地的市场

(2018-09-11 15:01:39)
标签：

抄底

底部

变盘

 分类： 实战交流

    今日大盘窄幅整理，这种走势，其实用一句话就可以概况：跌无可跌。

    一个跌无可跌的市场 ，通常 都是市场 人气极度低迷才会出现，这也是一个重要的底部信号。在当前阶段，操作上仍要有寻找中长期 机会为主，越调机会越大。

     大盘跌不动了，但要启动仍需要 风口。技术上越是临近或直接破掉2683点，越是有可能启动。对于贸易战的影响，当老特说出将对全面中国全面出口商品提高税之时，就意味着利空出尽。

    利空出尽跌无可跌市场，就是一个抄底机会遍地的市场 。

    开始大胆抄底吧。

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