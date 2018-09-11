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一个抄底机会遍地的市场…
箱体整理蓄势为变盘…
每次回调都是加仓机会…
A股现先吃饭休息后大赚行情…
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今日大盘窄幅整理，这种走势，其实用一句话就可以概况：跌无可跌。
一个跌无可跌的市场 ，通常 都是市场
人气极度低迷才会出现，这也是一个重要的底部信号。在当前阶段，操作上仍要有寻找中长期 机会为主，越调机会越大。
大盘跌不动了，但要启动仍需要
风口。技术上越是临近或直接破掉2683点，越是有可能启动。对于贸易战的影响，当老特说出将对全面中国全面出口商品提高税之时，就意味着利空出尽。
利空出尽跌无可跌市场，就是一个抄底机会遍地的市场
。
开始大胆抄底吧。
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