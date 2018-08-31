大盘连收四阴，这是标准的连阴诱空洗盘。市场已经具备转强的条件，但何时反转取决于市场本身，取决于主力资金意图。

近期杀跌，仍是以恐慌盘为主。大盘做空动能正在衰竭，但要整体走强，需要实质利好事件驱动。技术上大盘连阴后等待放量长阳，下周一是九月第一个交易日，能否开门红，取决于蓝筹的代表板块金融。尤其是券商，本轮行情主导板块之一。金融走强了，大盘才能筑底成功。