在股市 投资，除了具备心要的投资理论和实战能力外，心态的调整往往起到关键作用。尤其是顶和底区间，如果投资者不能保持理性淡定的心态，往往会导致操作失败。

炒股不能浮躁。大盘连 续反弹两天后，今日上午冲高回落是修复短线技术背离的常态走势，而下午的探底回升，则是回踩到位后资金持续流入的结果。这种盘口，如果投资者因早盘反弹追涨，因盘中回落尤其是临近日内分时低时杀跌，在尾盘又不敢介入，心慌意乱就会处处碰壁，似乎“主力”资金总是跟着自己操作反着来。其实，股市投资就是反人性的，谁能克服人性喜涨怕跌贪、婪恐惧的弱点，谁就能在股市生人一筹。

大盘刚刚反弹两天，很多投资者就开始着急了，似乎反弹太慢，其实这正是筑底的初期特征，在投资者犹豫中发展行情。在这个时候，其实反而不用更多关注指数，既然在大底区间，只需要回避短线风险侧重捕捉中长线机会就可以了。

大盘连收三阳，且属于排列三阳和红三兵性质，这种形态反弹虽似慢其实会更长久。慢步推升的反弹，更从容，质地也更高。操作上大家既不要因之前市场回调胆颤，也不要因反弹个股涨一点过度兴奋。这才哪到哪，耐心点不浮躁才能更从容。

先等反弹到3000点再说，再疯狂的行情也是从最低迷时开始的。