在上周，提出上周五前现变盘时点，市场将出现跑步进场机会的人，在当时会被 认为是疯子或“死多头”，其实，基于中长线策略和成长性主导的价值 投资角度，这正是最正确的选择。这种策略，同当时指数诱空和大多数恐慌割肉看不到底是截然不同的两种心态。对于成熟的投资者来说，市场实际走势给很好的回报；而对于以投机主导的策略来说，相比就会比较被动了。

在上周五大盘利空出尽日内反转之后，今日大盘高开持续单边逼空，其性质是反弹的延续。技术上这种反弹第一目标必然是补掉3000点附近的向下跳空缺口，后再进行一次二次探底动作，就可以正式启动行情了。市场之所以能如此反弹，主因是市场本身跌到底部下沿，成长板块和蓝筹板块估值 优势 显现，利空出尽后中长线资金入场的结果。之前已经跟投资者分析过，自6月26日开始，主力资金左侧交易就开始持续入场了。今日长阳之后，将开始右侧切换。

随后操作就很简单了，最赚钱的主线有三：

一是成长主线，这一点说过多次，不必啰嗦。

二是最超跌品种，每次大底，跌的最狠的通常是反弹初期上涨最猛的。现实质利空品种除外。

三是低估补涨。做空出清后，流动性好的低估品种有超跌修复要求，阶段性大资金赚规模收益的首选。

除了以上主线品种外，市场还会出现越来越多的事件驱动的主题机会，这些边际品种，通常是最活跃的，是投机资本的最爱。而最赚钱的主线品种，则大多数不温不火，不知不觉成大牛了。

新一轮行呢，你是想激情澎湃赚一把就走，还是从容不迫放长线钓大鱼。这是两种不同投资思维的选择，是短线投机和价值投资决定的不同策略。不管那种策略，能赚钱都是好策略，但最终完胜的非中长期价值投资莫属，这一点是坚定明确的。