对于近期市场走势，明确中长期底部性质对操作起决定性的作用。在大盘切入到2800-2500区间后，过度看空是容易错杀优质筹码的。实际上，市场在释放补跌风险的同时，因指数的下挫产生更多的结构性机会。

理性的投资者稍加分析就可以看出，近期市场一个明显的特征是，指数调整 同时，真正的成长主线股和超跌严重的个股，都开始不理会指数持续走强，甚至连续涨停。这种盘口，是投资者正在走向成熟的结果，也是价值投资主导长期化的反应。

在当前明确底部区的基础上，最正确的策略不是整天去猜最终调整 低点在哪，那没有太大意义。更不能过度看空，极端的把一个明显处于史上底部区间的市场，看成不可就药没有希望了。无论是从经济基本面、政策面和技术层面，大盘都不具备下跌更深的条件，反而会每次回调都引发更多的先知先觉的资金入场抄底。这些资金，从6月20日开始就在持续入场，是国家队还是外资还是大机会不得而知，但绝对不会是以过度投机思维主导的追涨杀跌投资者。

应对这种盘口，短期要有不怕短套，要敢于利用回调进场，指数越调越要大胆而不是越调越割肉。明显的机会却以杀跌应对，这种看似可笑但实际大多数人在做的事，在股市一真在反复重复。股市里不赚钱的真正主因，一定要从自身来找。当抄底机会来临时指数还有杀跌之时，你嘲笑那些先知先觉的资金和中长线看多的观点，就说明你的炒股能力还需要提高。

不用去猜，本周五之前跑步进场机会开始出现。