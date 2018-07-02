上周五反弹后，今日市场总体回调为主，走势基本正常。尤其创业板，是很漂亮的长阳后技术回踩5天线过程，有利于后市 延续反弹。而主板持续杀跌，做空动能主要来自蓝筹尤其是金融蓝筹。

对此，投资者会问：“不是说让炒蓝筹吗，怎么蓝筹跌这么惨”？。对此，本博之前已经跟大家分析过，蓝筹之前的上涨，完全是以价值投资名义行 趋势投机之实。蓝筹的价值 是用来分红，用来得到长期稳定的股息回报的，如果股票的价格脱离价值 太远就会回归的，这就是蓝筹今年下跌的主因。把价值 投资等同于炒低估蓝筹，完全是对价值 投资者错解。

其实从估值角度来看，银行板块等蓝筹的中长期投资价值又开始显，其股息率会越跌越高。但为何在指数已经跌到底部区间还这么杀跌？其主因如下：

一是A股向来是投机主导的市场，总是跌过头。

二是技术上诱空挖坑。这是A股的最不成熟 的地方，总是在调整 末期砸出一个坑然后再启动行情。从这个角度来讲，目前阴线正是砸盘性质，本周探明低点向上填坑可以期待。

三是资金调仓所致。很显然，成长主线业已经确立主导，主力资金加速调仓向成长板块切换是蓝筹下跌直接原因之一。

四是多杀多。这是在蓝筹板块处于技术右肩时，一些权威声音和媒体引导追蓝筹的后果。资金过度集中引发结构性补跌风险。

五是投资者非理性情绪化杀跌的结果。其实，现在正是轻指数关注个股中长线机会的最好时机。不出意外的话，本周会现难得低点，这个低点就是加足仓位的时点。

蓝筹砸盘，是加速探底的信号，此时，只要大家坚持侧重成长主线策略，你手中的个股不但不会怎么调整 甚至会逆市走强，这一点看看盘口就明白了。而对于大盘蓝筹，个人认为，最多再杀跌五个交易日，也会向上填坑。

在中国股市里混，没有经历几次生死的洗礼的感觉，你是不会成熟 的。想赚大钱，就是放长线钓大鱼。道理如此简单，但能做到的有几个人？