周五大盘高开下探后持续上攻，直到收盘，都是单边上扬。大盘最终收出长阳，创业板强于主板，率先构筑成功塔型底。今日阳线，是阶段反弹性质，暂可视为超跌反弹。

反弹第一目标是补掉6月19日那个向下跳空缺口，后还会有二次探底确认过程，探明次低点后就可以步入持续上扬周期了。今日资金持续入场，抄底信号明显。实际上，真正先知先觉的资金，从6月20日开始就分批入场吸筹了，自那些开始，大多数投资者被套住或选择纷纷离场割肉，市场一片恐慌。

很显然，大盘处于中长期大底部区间，即2500－2800点。这个大底，对于战略资金来说，是难得的机会。因此，利用调整末期吸货的左侧交易，是轻松的拿货操作。这也正是近几个交易日，从中长期角度提示大家底部信号的原因所在。一个投资者，不能身在底部不知底。越是大多数人恐慌之时，需要淡定坚定理性，顶住最大的压力就意味着离成功不远了。

大盘收出光头阳，一方面结束的“六绝”，并同时开启“七翻身”。一根阳线改三观，其实股市还是那个股市，只不过参与的人心态变了，看问题的角度就变了，这就是人性，也是决定投资收益的决定因素。

随后操作很简单，持股待涨。被 套的等解套，抄底的等拉升。割肉出局的，找个机会上车主线股是不二选择。大底区空仓，同大顶区间满仓一样，都是最错的操作。