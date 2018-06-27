周三大盘继续调整。当市场 走熊时，反弹后再下杀是常态。

目前市场从估值和时间周期 来看，中长线机会正在出现，但结构风险的释放和底部构筑还需要一个反复过程。从近期走势来看，尤其是创业板，走出标准的“斑马线”。这是先知先觉资金借调整入场 和市场做空出清相互交织的过程。这种盘面，是释放结构风险并出现结构性机会 过程 ，这也正是指数调整同时仍有大量个股走强的原因所在。近几个交易日，每天都 有50只左右个股涨停，这些个股正是新兴成长主线的代表。科技股主导未来行情的信号越来越明确了，因此，只要大家根据 提示之前参与成长主线，目前的调整 对你影响不大。

不仅如此，当市场 主力资金开始入场后，无论指数是直接反弹还是再度下杀，机会都 会越来越多。当前，最好的选 择侧重成长主线跟先知先觉资金同步。或者稳健一些等 市场 明显转强再说，但因为行情是结构性的，真正的机会正是在指数震荡中反复出现。

真正主线牛股走势是独立，跑赢大盘的个股才是我们关注的重点。“斑马线”出现后，市场 离转强企稳不远了。同样，今日是阴线，明天收阳的概率仍然较大，收个星也可以，要不然就不是“斑马”。等 “马头”扬起之时，就是大盘筑底成为再度启航之时，那时市场就会转强了。