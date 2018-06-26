股语有“五穷六绝七翻身”之说，之所以如此，跟年中期资金面紧张有关也跟市场处于大周期有关。这种说法，在熊市或调整末期是有道理的，在单边牛市是不是这样。不管怎么，A股在历史上六月调整七月转强走势出现频率最高，今年有望重现。

A股今天跌到2800点区间了，其估值是趋合理，但市场底的最终出现，需要做空动能最终出清，这一点投资者不必去猜。市场走成这个样子，很多投资者开始绝望，其实，这正是“六绝”的正常反应。综合来看，投资者目前应以捕捉中长线机会为主，为迎接“七翻身”做准备才理性。具体有以下几个意思：

一是目前大盘价值 中枢在3000点，在此点位之下波动500点都属中期正常波动。从估值来看，目前属于底部区间，2500-2800为极限区间，2750点附近为强支撑区，因此，市场在2800点附近就可以视为底部了。

二是A股底部得靠市场自己走出来，但需要政策面正确导向、利空消化完毕，经济数据理想、流动性增加和经济转型预期一致。

三是未来市场机会仍坚定看好新经济，看好中小成长股板块。大消费、物联网、超跌板块和新零售等板块值得关注。目前砸出来的机会是大机会，回避传统强周期品种和绩差ST股。

四是成长主线才是未来方向，操作上要坚定服从经济转型大方向。创业板开始斑马筑底明显强于主板，这是成长主线个股开始逆市走强的结果，七翻身要看中小创。

五是后市再有回调，一定不要过度悲观。大盘跌到现在，有看空到2700、2500甚至是2200点，这都是用以往投机思维来看待后市的。现在的A股国家队、外资和更多的战略资金参与，中小投资者比例在不断缩小，市场非理性杀跌向以往一样的概率不大，因此，指数到了2800点再继续中期看空，不是成熟投资者观点。

六是周线六连阴了，一般七连阴变盘概率很大，因此，最迟再调一周大盘强反弹甚至转身向上是可以期待的。从这个角度来讲，目前正是捕捉中长线机会的好时段。还有，大盘出现衰竭性缺口了，七月行情，上补3000点附近跳空缺口翻身上涨几成定局。

底部是一个区间，最终低点只有走出来才会知道，但当股市处于明确估值区且比史上大底还低的时候，入场抄底才是赚钱的要点，这同大多数投机思维看空割肉杀跌非理性操作是有明显区别的。