以价值投资的名义，行趋势投机之实，估值修复演变成投机，这就是上一波A股蓝筹整体上涨实质。不仅如此，在代表大盘蓝筹的超大盘指数出现明显右肩的背景下，仍然引导资金去买蓝筹后遗症开始显现了。对此，本博之前说过，引导资金再去盲目买蓝筹会把主板弄成熊市。

在市场已经明显具备中长线机会的情况下，受降准利好刺激，今日大盘高开，后持续低走再现A股这种特有的“尿性”。而杀跌最狠的恰恰是之前蓝筹。“蓝筹”变成“烂臭”，不知之前高调引导资金买蓝筹的如何解读？

同样是下跌，创业板却表现出明显抗跌，而且有很多成长主线股不理会指数，逆市上扬。这从侧面验证了，市场总是对的。既然是股市，就应该顺应其内在的运行规律，不能想当然的去引导资金去买什么，不去"炒”什么。如果不是资金过度集中在蓝筹上，市场近期就不会出现这么明显的蓝筹资金多杀多现象。

诚然，市场下跌有自身内在因素，但象A股这种走势，是明显结构失衡的结果，这种失衡需要及时修正，尽快改变以往错误导向。股票是否有价值 ，是炒大还是炒小，投资者自有自己的判断，其最终形成的合力，才是市场内在的运行动力。

今日大盘虽然收阴，但量能开始萎缩，且两市共有50多家涨停，似弱非弱。如不是金融板块为代表的蓝筹杀跌，今日盘口会更好看些。即使如此，明后天大盘探底回升反弹的概率大于杀跌。

轻指数，重成长性个股机会正当其时。操作上无论别人怎么说，远离蓝筹拥抱成长，这种盘面你就不会受伤。市场底离政策底不会太远，机会大于风险。