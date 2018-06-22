在恐慌中贪婪，这是股市操作的真谛。但在实战中，大多数投资者往往在恐慌中割肉，在疯狂中追涨，结果总是投资失败而告终。之所以如此，就是没有从中长线投资角度参与市场，而以短线投机思路指导操作，非理性杀跌或追涨成为常态。

近其市场就是如此，虽然因内外利空共振作用股市下跌，但主板已经跌到2800点区间，明显具备投资价值区间，很多投资者仍以恐慌割肉离场策略应对。实际上，如果投资者能够以中长期角度来看A股，您就会明白，A股的长期大上升通道是一直向上的。目前区间就是以3000点为价值中枢，上下波动三五百点实际上就是一个价格围绕价值运行的过程。因此，在3000点之下，机会大于风险，恐慌杀跌不足取；而突破3500点，则阶段风险就会出现，追高则易被 套。这就是目前市场一个大体的运行通道。

基于此，A股的长期上升通道在2800附近，指数回调到这个区间，应以中长线抄底策略应对而不是恐慌割肉。当然，还要看市场的整 体估值，目前A股估值同史上大底区间是接近的，中期机会远大于短线风险。

技术上大盘周三反弹，昨天回踩确认，今日反转上攻，筑底走势明显。这样，下周会有持续时间较长的反弹。当然，性质仍是筑底的范畴，底部的构筑不会一次性完成，需要反复整理才行。在这个过程中，战略资金逢低入场，正是完成了一个在恐慌中贪婪的过程。

在股市，先知先觉的资金不是因此聪明，而是专业且理性有耐心，这正是大多数中小投资者最要学习的地方。