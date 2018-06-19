受内外利空夹击，A股端午节后现低开长阴，量能明显放大。IPO吸血和贸易战利空再加上市场技术因素，投资者过度恐慌杀跌，是今日长阴形成的主因。

其实，这根阴线看似个股大面积下跌，大面积跌停很可怕，实际上其性质是加速探底性质，是构筑底部的一部分。这根阴线出现后，投资者操作上要明确以下五个要点：

一是极端的下跌超跌后，易现极端的大面积涨停修复反弹，因此，必要的短防可以，但不要盲目杀跌，等反弹再处理为好。

二是明天大盘已经临近2828点，属于刺到中长线底部区间，在大底区间机会远大于风险。

三是明确A股下跌引发刚性兑付杀跌，其持续性不会持久，这同股灾是有本质区别。也就是说，同股灾一样下跌但现在的下跌是健康的。

四是明天今日阴线，技术上有望快速修复，明天再惯性下挫，可低位入场博反弹。其实今日尾盘就有资金入场抄底。

五是明确今日长阴将加速底部构筑。等贸易战利空和IPo等利空消化掉后，A股会就结束技术调整 重归升势。

打贸易战需要一个稳定的股市，A股投机市仍然未从根本性改变。关键时点，总是掉链，这是一个方方面面都需要思考的问题。

最后说一句：如果您的个股在今天下跌甚至是跌停，您一点也不用恐慌，明后天就会让您悲尽喜来。