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股市多头主导格局确立

(2018-05-22 15:49:56)
标签：

变盘

财经

股票

牛市

主升

 分类： 实战交流

周二大盘整理上攻为主，深强沪弱，创业板主升开始因今日收阳更加明确。

很显然，有两个要点已经明确：一是此轮行情新兴主导格局确立，创业板强于其它板块内在逻辑就在于此。中报预期中小创增长最快，为中长线走牛提供坚实基础；二是大趋势多头主导格局确立，无论主板和中小创业板。

从简捂股仍是目前操作最有效策略。


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