周二大盘整理上攻为主，深强沪弱，创业板主升开始因今日收阳更加明确。

很显然，有两个要点已经明确：一是此轮行情新兴主导格局确立，创业板强于其它板块内在逻辑就在于此。中报预期中小创增长最快，为中长线走牛提供坚实基础；二是大趋势多头主导格局确立，无论主板和中小创业板。

从简捂股仍是目前操作最有效策略。



