在股市投资，看大趋势赚大钱。如果投资者过于看重短线波动，甚至以日内分钟波动为研究目标，最终往往以亏损或不赚钱而告终。

从大趋势来看，大盘涨到现在，相信大多数人开始明白过来，大盘自2638点以来，真的是走牛市。其实，这仍然是刚开始。预期的大盘日线十一连阳出现了，预期中的周线七连阳也将有望成为现实，而月线出现七连阳的概率也开始大增。之所以如此，跟中国经济基本面强力支撑有直接关系，并由此带来的资金价格修复性回归，人民币升值并最终可自由兑换，化解债务杠杆，实现经济良性转型等，都是股市走出超级大牛市的因内逻辑所在。

基于十年大牛市的分析，大盘现月线的七连涨并不过分，以往牛市大多如此，投资者应有此想象空间，否则难以把行情做大。

大盘气势如虹，但短线会有强震仓过程，有效突破3538点后，短线不要追高，但要借技术回踩吸纳成长股。从这个角度来看，大盘今日收出长阳后，本博有义务提示投资者短线操作不要过激动。正常情况下，大主力会利用市场这种火爆调仓换股，派发涨幅过高的，扫货新启动的。因此，投资者操作上一定不要乱追高。

大盘收复熔断失地这只是第一步，经过必要的区间整理蓄势消化掉区间压力后，收复股灾失地才是更具战略意义的目标。

强大的国家，一定会有一个强大的资本市场。

1月22日，在微财讯给粉丝提示的四川九州，累计涨幅11.2%，提示的人人乐大涨，累计涨幅11.49%！

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