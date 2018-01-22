周一大盘低开上攻，盘中突破3500点后蓄势整理，尾盘资金回补上攻收盘在3500点之上，上涨形态仍然强势且完美。

大盘突破3500点之后，上涨将更平衡。成长股本周有望持续走强，大盘也将继续向上拓展空间。本轮大牛市之大，将超出大多数人想象，结构性轮动会一直延续到最后。

看空并做空中国，是看错了中国的基本面。做空股市做空人民币做多债市，最终被轧属于方向性错误。自2638点以来，大盘总体是震荡攀升，并将在突破3500点后，步入牛市新征程，成长股整体走强也将成为必然。看多股市到现在的人，少之又少，但属最后胜者。

市场需要有新龙头，新零售、物联网、区块链、智囊家居和ＴＭＴ板块等有望出现领涨龙头，高端制造主导的新兴产业板块将是中段翘楚。

大盘实际走势并未象很多人想象的走熊或做头，也没有象很多人想象那样短线调整，而是边洗边攻的模创新高，这坚定的明确了大盘向上还有很大的空间。仍然维持今年股市涨到4500－4800区间，正是去年预期涨到3500区间一样。

Ａ股现在的牛市，才是真正牛市，而且有望首现十年大牛，这是经历过股灾没参与过牛市的投资者无法想象的。股市螺旋上升的规律，决定着下一轮牛市的时间和上涨高度一定会超上一轮，美国如此，欧洲如此，中国也会如此。

本周的最大看点是创业板何时突破年线，这意味着赚钱最快的时段将开始出现。象当年捂住白酒股和券商股一样捂住成长股吧，创新的中国逻辑推动下，财富倍增不是梦。