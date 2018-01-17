大盘再创新高，正是边洗边攻，量能温和放大理想，技术上仍将继续上行。

从今日盘口来看，创业板利用监管利空先砸盘，后日内反转，资金加速向成长股切换信号明显。券商板块如期成为主导新一轮上涨板块，市场开始步入的新的上涨周期。

今日盘中出现一个重要信号，那就是大盘在之前构筑成功四边型长牛形态后，今日现背驰信号。技术上出现背驰，就会出现持续上扬，而且会现阶段性加速走势，操作上投资者一方面从前期涨幅过高的品种尤其是强周期品种向成长股切换要坚定。

后市有望现二三线蓝筹补涨，如券商和地产，同时中小成长股报复性扫货大涨联袂出现的双轮驱动格局，但行情仍将是结构性的。无成长性、绩差和业绩支撑被边缘化的品种，仍将补跌。新一轮行情的最佳组就是成长+券商。

目前两市机会遍地，有N多个股在近几个交易日才完成底部构筑，那些首阳放量构筑成功启动的个股，都是资金抄底扫货所致，这一类个股后市上涨潜力巨大。

据公开数据，上周投资者数目环比增加50%，这就对了，增量资金是推动大盘创新高的主要动力，牛市全面确立了。新增资金仍将是机构资金为主，中小投资者近期看空做空为主，后市会有回补要求。

大盘下一主攻目标3600，全年进攻4500点可期。所有观点都说在前面，让市场来验证。自2638点以来，到今天大牛市确立，只有坚持大趋势和价值投资的理念，才能笑在最后并大获全胜。



