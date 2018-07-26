大家好，欢迎准时收看下周的星座运势预报。未来一周，你的运势天气如何呢？是晴天还是阴雨连绵？接下来，科技紫微星座网就为12星座梳理下周运势变化关键：

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白羊座的事业运和狮子座的爱情运都是艳阳高照的大晴天，白羊在工作上的表现可圈可点，狮子的恋爱时机已经来临，一起笑着迎接美好生活的到来吧！

处女座就没有那么幸运了，受到低气压的影响，爱情、事业、财富运都不太妙，整体运势有所下降。事业上将尝到被上司打压的苦果，透支严重，财气稀薄，狂风暴雨将会席卷而来，一定要小心防范哦！

其它星座或区域的运势又会有怎样的变化？还请看12星座具体运势气象预报！

白羊座

本周开运锦集：

幸运数字: 0

幸运色彩: 苔藓绿

幸运日: 星期日

吉运方位: 正北方向

贵人星座: 天秤座

小人星座: 双鱼座

速配星座: 金牛座

爱情运：

因为一些不起眼的小事，单身的你开始对讨厌的异性另眼相看，两人的关系将有所改善；有伴侣者较为热衷家务，这让另一半从你身上充分感受到家的温暖。

事业运：

自信是你加速前进的高效马达，始终坚信自己能做好，你的优点就能在很多情况下发挥它的作用。工作上的表现可圈可点，在公共场合被老板表扬也不是什么神话。

财富运：

财运平平的一周，需注意的是不要被感情所牵绊，情感纠葛将导致金钱和财物的损失。年长者有被欺骗高额购买伪劣保健品的可能，家人要悉心规劝和多加提防。

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金牛座

本周开运锦集：

幸运数字: 2

幸运色彩: 石板灰

幸运日: 星期一

吉运方位: 正北方向

贵人星座: 水瓶座

小人星座: 狮子座

速配星座: 金牛座

爱情运：

爱情发展不是很顺畅，有时候你某一句话没有表达清楚，便会造成误会。如果你把什么心事都还藏在心里，对方对你误会只会更深，及时沟通、解释才是避免矛盾发生的正确做法。

事业运：

与同事间的关系本周需小心处理，特别是共同协作某一项任务时务必好商好量，稍有掉以轻心的情况将会给自己和同事带来不便，同事也会对此颇有微词。

财富运：

本周钱财的关键词就是个“余”字，万不可潇洒走一回，也不顾明天的早饭前还有木有！建议做事为自己保留余地，留下退路，钱包里也要保留余钱，以应付突发状况。

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双子座

本周开运锦集：

幸运数字: 3

幸运色彩: 璀璨紫

幸运日: 星期日

吉运方位: 正东方向

贵人星座: 狮子座

小人星座: 金牛座

速配星座: 巨蟹座

爱情运：

本周你在爱情面前很容易显露出自私的嘴脸，不管是约会还是做事喜欢根据自己的方便自作主张，这会让恋人或与你相亲的人很不满，甚至会失去和你待一起的兴趣。

事业运：

情绪不定，心意随风而动。易被老板一番激昂的发言而充满斗志，也易被同事的泼冷水而情绪低落，学习、工作热情锐减。定气静心，不被旁人忽悠，做好你自己。

财富运：

投资难有回报，忌草率投资，实在要投资也要做好交巨额学费的准备。若无必要，不必非要在这周投资，做足功课才是第一要务。

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巨蟹座

本周开运锦集：

幸运数字: 8

幸运色彩: 酸橙绿

幸运日: 星期一

吉运方位: 东南方向

贵人星座: 双鱼座

小人星座: 狮子座

速配星座: 天秤座

爱情运：

你的原则性在本周会有较强的体现，虽然在与异性相处时不会吃亏，但太过理性的作风会让人有些吃不消。只要不是触及你底限的问题，就应该留一点让步空间。

事业运：

尝试有成效，新的管理方式会得到认可。此运对管理者特别有利，对部属实行怀柔政策会得意外惊喜，受到拥戴。学生族有利尝试新的学习方法，运用到学习新知上非常有效。

财富运：

财运多是外财，小钱不断大钱没有，不利投资房产、股票等。别太贪心了，知足者常乐，如果太过勉强、硬着头皮乱来，只会让你的钱财流失得更快。

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狮子座

本周开运锦集：

幸运数字: 7

幸运色彩: 科幻银

幸运日: 星期六

吉运方位: 东北方向

贵人星座: 摩羯座

小人星座: 双子座

速配星座: 金牛座

爱情运：

单身者千万别把自己当成了含羞草，别人一碰就把自己缩起来。你的恋爱时机已经来临，大胆流露自己的情感，哪怕是主动去联系对方也没关系，你越主动离成功就会越近。

事业运：

事业运欠缺火候，但从你身上能够印证人定胜天的道理。接下来你要面对的困难比较多，但你勇于面对这些困难，积极应对，就能扭转局势。

财富运：

财运正能量上升，充满阳光和动力的一周，财务状况不必担忧。此运更有利于业务工作者，客户对你的表现非常满意，不仅有高额订单，还会向老板主动称赞你。

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处女座

本周开运锦集：

幸运数字: 7

幸运色彩: 古铜色

幸运日: 星期二

吉运方位: 正西方向

贵人星座: 射手座

小人星座: 处女座

速配星座: 巨蟹座

爱情运：

一定是你本周跟异性打招呼的方式不对，不然异性缘怎么会这么差？有伴侣者不管做什么常会遭到异性的反对；单身者基本与异性少有互动，难以遇见桃花。

事业运：

言与行有逆天的倾向，一改平日作风，令人大跌眼镜，收到四面八方惊奇目光的同时，也让你尝到被上司打压的苦果。要逆袭也得选好时机，这周还是本分一些为妙。

财富运：

透支严重，荷包失血严重。财气稀薄，透支提前消费不是明智之举，过大的钱财压力会让你难有赚钱动力。若无必要，请减少消费。

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天秤座

本周开运锦集：

幸运数字: 7

幸运色彩: 石板灰

幸运日: 星期一

吉运方位: 西北方向

贵人星座: 射手座

小人星座: 白羊座

速配星座: 狮子座

爱情运：

爱情的遥控器不在你手中，许多事情都无法被你操控。恋人有许多TA自己的想法，你不能试图勉强对方按照你的意愿来，那么你们的相处状况将会变得很糟糕。

事业运：

一不小心就会被卷入人际是非圈，职场人际圈面临大换血。若不想被划分，就别做老好人。完全没立场就会被孤立，无法加入任何一个圈子，工作也会受到影响。

财富运：

易因犯迷糊而遭受损失，在购物、交易时，要多留意并保留票据，减少损失。下半周有机会与商业经验丰富者交手，纯当学习，勿计较一时得失。

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天蝎座

本周开运锦集：

幸运数字: 9

幸运色彩: 璀璨紫

幸运日: 星期五

吉运方位: 东南方向

贵人星座: 狮子座

小人星座: 水瓶座

速配星座: 白羊座

爱情运：

冷战、冲突等感情问题都能在这一周结束，两个人在一起你渐渐能够体谅对方的一些无奈，计较少了、不满少了，两人的感情将以比较平稳的速度在增强。

事业运：

难有新的工作机会降临，但在原来的岗位上可以大展拳脚。发现原来工作流程或方式上不合理的地方，提出优化方案，问题解决，有效提升效果，被刮目相看。

财富运：

财进财出频繁。易因大胆果断行动而赚到钱，但也易因在花钱上不手软，特别是在颜面的驱使下出手相当阔绰，金钱流失也快。若怀着“钱花了再赚”的积极心态则吉。

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射手座

本周开运锦集：

幸运数字: 3

幸运色彩: 古铜色

幸运日: 星期五

吉运方位: 西南方向

贵人星座: 天蝎座

小人星座: 狮子座

速配星座: 白羊座

爱情运：

声音是你本周最能打动异性的武器，与恋人远距离交流时用电话或微信比发文字信息的效果要好得多；单身者更别吝啬自己的声音，多与他人对话，桃花也会多一些。

事业运：

本周重视团队合作的话，你能从中尝到不少的甜头。不管是在工作中还是学习中都别把自己看成独立的个体，多结合身边人的力量，你会发现事情完成的效率比你预期的还高。

财富运：

喜忧参半，本周稳妥投资能有收获。但想用钱滚钱的方式来赢得财富，却有危机暗藏其中，若资金周转不灵很容易发生资金断裂的现象，资金雄厚的人才有可能为之。

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摩羯座

本周开运锦集：

幸运数字: 8

幸运色彩: 科幻银

幸运日: 星期一

吉运方位: 正东方向

贵人星座: 水瓶座

小人星座: 巨蟹座

速配星座: 处女座

爱情运：

过去若对恋人或目标对象的个别言行感到有些不满，本周与身边的同性朋友交流后很快就会释然，对对方的态度也将有所改善，两人的感情将趋向好的一面发展。

事业运：

工作处于相对平稳的状态，不过战斗在一线上的服务工作者，会显得忙碌与劳累，需合理安排休息时间。学习者少有学习的心思，课业有些停滞不前，应适时调整。

财富运：

有花言巧语的人在身边，不为真心为钱财，好话听过就罢不要往心里去，小心被人骗了还要替人数钞票。破财的征兆凸显，出门办事、逛街一定要注意好自己的财物。

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水瓶座

本周开运锦集：

幸运数字: 0

幸运色彩: 森林绿

幸运日: 星期一

吉运方位: 正东方向

贵人星座: 射手座

小人星座: 天秤座

速配星座: 双子座

爱情运：

爱情运很赞，单身朋友可以张开你怀抱迎接桃花运的降临，热闹的场所是你收获恋爱的幸运地；有伴侣的朋友有机会扮演单身异性的爱情顾问，甚至能为其牵线搭桥。

事业运：

本周你会拥有良好的职场人际。在公司内，你有同事为你提供帮助，协助你完成一些事情；在公司外，有客户和伙伴为你提供便利，帮你移除掉一些在外办事的麻烦。

财富运：

对你来说进入了一段非常珍贵的时机，好好把握，你可实现有关金钱方面的一些愿望，如谈了许久的合约终于签订、投资获得大的回报、超值购置不动产等。

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双鱼座

本周开运锦集：

幸运数字: 1

幸运色彩: 金杏橙

幸运日: 星期日

吉运方位: 东南方向

贵人星座: 摩羯座

小人星座: 双子座

速配星座: 金牛座

爱情运：

真实与善良的一面将为你在异性面前博得相当多的美誉，这也会让你暗爽很久。单身者有机会迎来自己的春天；有伴侣者不管做什么，都能都得另一半的尊重与支持。

事业运：

你在职场中会获得一个幸运儿的称号，那些麻烦的、有难度的事情基本上轮不到你身上；那些你感兴趣、有能力办漂亮的事情基本上都会跑进你碗里，让你可以好好显身手。

财富运：

本周将会面临金钱的抉择，可从专业的朋友和前辈处吸取经验，但是退是进全靠自我判定。直觉可给予你助运，尤其是周五那天，你对金钱的嗅觉将最为灵敏。

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