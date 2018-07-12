为了方便大家查看未来一周的运势关键，科技紫微星座网已经为大家梳理好了12星座下周运势预报，接下来，我们一起来看看吧！

未来一周爱情运旺的星座有狮子座和射手座，想要在感情上有所进展的朋友一定要好好把握哦！事业运开挂的星座有巨蟹座、狮子座、处女座和天秤座，好好表现定能赢得掌声。财运爆棚的星座有双子座、巨蟹座、狮子座、天秤座、射手座和摩羯座。

以上不难看出，狮子座成为了最大的赢家，又将是事事顺利，被好运眷顾的一周哦！其它星座的运势又会有怎样的变化？还请看12星座具体运势气象预报！

白羊座

本周开运锦集：

幸运数字: 0

幸运色彩: 紫色

幸运日: 星期四

吉运方位: 正南方向

贵人星座: 狮子座

小人星座: 水瓶座

速配星座: 双子座

爱情运：

本周你习惯以外貌协会成员的身份出入各种社交场合，这对单身者而言很不利。对外貌要求太高，很容易就会错过性格与你很适合的异性，而且相貌好的不一定就适合你。

事业运：

表现机会出现，成功机率一半一半。唯唯诺诺、扭扭捏捏者会错过表现机会，存在感锐减；主动争取，心胸开朗者可成功抓住机会，惊险获胜，赢得掌声。

财富运：

面子形象工程会花掉大笔钱财，无论是外在的装扮还是内在的修练都会成为你的破财点。也因为光鲜亮丽而有利与合作伙伴商谈进一步扩大投资合作，从长远看是赚了。

金牛座

本周开运锦集：

幸运数字: 4

幸运色彩: 松石绿

幸运日: 星期四

吉运方位: 正西方向

贵人星座: 射手座

小人星座: 水瓶座

速配星座: 巨蟹座

爱情运：

不是每次一约会都能圆满成功，总有这样或那样的事情破坏你的计划。别因此感到沮丧，更别让对方看到你失望的神色，换种心态思考就能够将危机变成转机。

事业运：

忙到昏天黑地的地步，无奈分身乏术。新的项目突临，打乱你原有的计划和步调，再加上人事的沟通协调工作纷繁复杂，让你焦头烂额。必须冷静应变，把重点放在人员的调配上。

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财富运：

不必为钱而发愁的一周。虽然没有太多进财的机会，但需要大笔支出的项目也不多。大都是一些日常生活中零散的支出，对你的荷包并未构成威胁。

双子座

本周开运锦集：

幸运数字: 0

幸运色彩: 芙蓉粉

幸运日: 星期五

吉运方位: 西北方向

贵人星座: 巨蟹座

小人星座: 天秤座

速配星座: 双子座

爱情运：

寻求改变的欲望很强烈，单身者开始变得积极主动，不会再傻傻的等待着别人找上门来；有伴者会尝试着用其他的方式与另一半交往，让生活不再那么单一。

事业运：

职场人际危机一触即发，为了避免与同事、客户之间起纷争，现阶段务必要遵守“以和为贵”的相处原则，凡事低调、忍让，要知道忍一时意气可获得海阔天空。

财富运：

本周运势利于讨债，前期别人所欠的债务是要回的时候了，公司债务的拖欠也到了好的解决时机。横财运正盛，不仅选择投资品眼光独到，即使买彩票也特别有灵感。

巨蟹座

本周开运锦集：

幸运数字: 4

幸运色彩: 奶油白

幸运日: 星期四

吉运方位: 西北方向

贵人星座: 巨蟹座

小人星座: 白羊座

速配星座: 金牛座

爱情运：

单身者本周宜把爱情的网子撒向网络世界，通过微博、微信的方式更容易结交到知趣相投的异性，不过暂不适合线下见面；有伴侣者可以通过新的交流方式来增加相处情趣。

事业运：

同事的关怀会让你这一周内心都暖暖的。有些事情你处理起来绰绰有余，但有些事情你就不那么擅长，每每在你感到力不从心的时候，总能得到同事的帮助，让你渡过难关。

财富运：

金元素影响力扩大，本周有阳消阴长状态，更利用女性聚财。也宜以保守投资为主，于静中生财。而西方属金，向西而行或与西方人合作也能达到共赢互利的目的。

狮子座

本周开运锦集：

幸运数字: 5

幸运色彩: 玫瑰红

幸运日: 星期日

吉运方位: 正南方向

贵人星座: 双鱼座

小人星座: 狮子座

速配星座: 双子座

爱情运：

浪漫的约会不会从天而降，需要你事前做好相应的准备。这其实对你而言一点都不难，本周你被赋予了一双浪漫魔力手，只需给平时的约会增添一些新花样，就能打动对方。

事业运：

好运围绕在你身边，很多事业机会等着你去开启。一些新业务值得你去尝试，从中你能学到平时学习不到的东西，并且也能发掘你的部分潜能，让自己在事业上获得新成长。

财富运：

宜静中求财，不宜参与斗争，隔岸观火反有坐收渔翁之利之运。与人协作共事，需建立在互惠互利的基础上，给自己多留一个心机，多留一条退路也则多一分财运。

处女座

本周开运锦集：

幸运数字: 7

幸运色彩: 日光黄

幸运日: 星期五

吉运方位: 正南方向

贵人星座: 双鱼座

小人星座: 摩羯座

速配星座: 处女座

爱情运：

本周会令你感到失落的不是因为特殊情况无暇兼顾自己的感情，而是对方表现出来的无所谓态度，让你失去存在感。如果你换个角度思考，就会发现对方是在理解与支持你。

事业运：

助人、分享成为学习、工作中的主旋律。巧妙的学习方法、高效率的工作模式，你运用自如了，何不大大方方跟同学、同事们分享？这周就是最佳分享周，如此你的优越地位将会屹立不倒。

财富运：

本周花费将超出平常，但好在有财力能够满足这种花销。虽财来财去难有积蓄，但舍不得孩子套不住狼！只要做的是有意义的事情，钱财方面的消耗也是值得的。

天秤座

本周开运锦集：

幸运数字: 3

幸运色彩: 珊瑚橙

幸运日: 星期四

吉运方位: 西北方向

贵人星座: 水瓶座

小人星座: 巨蟹座

速配星座: 白羊座

爱情运：

本周你的爱情运将以稳健的步伐在前进，单身者会因为看到一些励志的脱单故事对自己更有信心，不用再急着将自己推销出去；有伴者和恋人步调一致，说笑多过争吵。

事业运：

你的耐性会要遭遇工作中各种状况的考验，好在你转动一下自己聪明的脑袋瓜就能够很快找到应对这些状况的办法。只是一些琐碎的事，你还是得加强点耐心去处理才行。

财富运：

运中藏金，有行动就能有收获。创意工作者点子颇多，易被关键人物采纳，收获不小。开发、申请专利也颇为顺利的一周，幸运之神站在你的身边，成功属于你。

天蝎座

本周开运锦集：

幸运数字: 2

幸运色彩: 翡翠绿

幸运日: 星期六

吉运方位: 西南方向

贵人星座: 处女座

小人星座: 巨蟹座

速配星座: 双子座

爱情运：

友情与爱情再次成为你两难的选择，单身者还纠结于与暧昧对象是做朋友还是做恋人；有伴者只能怪自己太受欢迎，业余时间要如何分配给朋友和恋人是你要好好规划的问题。

事业运：

焦躁不安，为学习、工作烦心。事务繁琐而杂乱，难以理清头绪，还得不到上司、同事的理解。情绪的失控，也让学习、工作失误倍增，急需贴心心安慰。

财富运：

手头拮据，需要把紧钱关。想要把有限的库存分配好，这周一开始可以先做好预算，购物前先列清单，勾选必买的物件，对收支记账，明确财务现状。

射手座

本周开运锦集：

幸运数字: 9

幸运色彩: 火焰红

幸运日: 星期二

吉运方位: 西南方向

贵人星座: 天蝎座

小人星座: 巨蟹座

速配星座: 狮子座

爱情运：

信任是你本周赢得甜美爱情的最大筹码，单身者多身边的异性多一份信任，你就能获得多一点加分；有伴者更是会因为对另一半信任有加，赢得对方更多的爱。

事业运：

事业学业运平平，倘若就此坐以待毙的话必然一事无成。现阶段任何事情都靠积极性与行动力这两大神器去应对，二者出鞘所到之处方可留下你漂亮的战绩。

财富运：

头脑清明，财务上精打细算，收入远大于支出的一周。盘算的事情也都很精准，适宜与人谈判交易，尤其是周四、五两天对你特别有利，对方定占不到便宜去。

摩羯座

本周开运锦集：

幸运数字: 1

幸运色彩: 牡蛎白

幸运日: 星期五

吉运方位: 西南方向

贵人星座: 水瓶座

小人星座: 双子座

速配星座: 金牛座

爱情运：

机会从来不会等人，一旦决定的事就不要再犹豫。单身者遇到相亲的机会就应该去试试，以免错过与你有缘的人；有伴者有想法和恋人出去旅行，不如马上出发吧！

事业运：

上半周易被闷闷的学习工作气氛搞得很压抑；下半周运势上扬，你在同学、同事中的一声笑、一句幽默的话，就能给沉闷的学习工作氛围注入一剂强心针，在振奋中学习、工作效率提高。

财富运：

有亲友为你打理钱财，颇为轻松的同时，还能小赚一笔。有闲钱可考虑囤积一些金石玉器，保值升值。只是，有钱别太外露，太过招摇小心因钱惹祸上身。

水瓶座

本周开运锦集：

幸运数字: 9

幸运色彩: 古铜青

幸运日: 星期三

吉运方位: 东南方向

贵人星座: 双鱼座

小人星座: 狮子座

速配星座: 水瓶座

爱情运：

本周你有些搞不定你的感情生活，有伴者对恋人关心太少将惹来对方诸多抱怨，感情生活遭遇瓶颈，若能让长辈介入调解，可扭转局势。单身者时机未到，仍需等待。

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事业运：

欲望如影随行，奈何衰神降临。别让欲望随心膨胀，收敛一些才能甩开衰神。不是认输妥协，是暂时的隐忍。忍住了一时的孤苦才有赢的机会。

财富运：

财运低迷，想要运用信誉、专业取财不易。赚钱的事还是先别想太多，把重心放在打理生活、学习理财知识的层面上，会更有收获。

双鱼座

本周开运锦集：

幸运数字: 2

幸运色彩: 玛瑙红

幸运日: 星期六

吉运方位: 正北方向

贵人星座: 天蝎座

小人星座: 双子座

速配星座: 天秤座

爱情运：

爱神在本周没有光临单身者的意思，与你来电的异性暂时还没有出现。有伴者与恋人谈情说爱的时间减少，如果能多跟另一半分享工作上的成就，恋人能陪着你一起开心。

事业运：

外在因素、环境的冲击力凶猛，受到波及的机率高。这周会被裁员、调岗、降薪等负面消息淹没。切忌人云亦云，或是惊惶失措，应默默做事，低调做人，静观其变。

财富运：

破财消灾之运，宜远离金钱弊端。有车一族要小心追尾事件，或是遭受小人讹诈；少凑热闹，人多有争执的场面应远离，以免卷入金钱是非，难以脱身。