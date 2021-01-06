昨天胖纸老揭鲜明指出，面对美股开门黑，大A股该跌不跌，理应看涨。







今天，两市再度顽强翻红，成交额逼近1.2万亿。上证指数站上3550，连拉五阳，看来要去摸3587，有点急。







创业板指数拉了个红十字，也勉强凑成了五连阳，我个人认为这里大概率是上涨中继。





不过，别看指数继续涨，只是表面风光而已。今天的市场，是有点变态的，极度分化，极度割裂。





两市共4000多家上市公司，有近3000家公司是下跌的，涨幅超过5%的公司，只有162家，胖纸老揭我这还没剔除新股呢。





去年12月，虽然我坚定跨年行情+春季躁动行情，但我多次和大家强调，不要奢望普涨，全面牛市是不大可能了，只有结构性的行情，少部分股的牛市，大部分股的熊市。





从2021年开局来看，市场依然保持着这个状态，头部资金进一步向少部分个股聚集，而大部分没亮点的票，被逐步边缘化。





这对大部分中小投资者是非常不友好，以往的一些经验主义炒股，都失效了。







比如以往市场流行炒小盘股，盘子越小越容易被炒，但近两年，涨得最好的是大市值公司，特别对优质公司，机构话语权很大，市值越小的公司，跌得越惨，还很容易被杀猪盘盯上去骗股民，要不就是庄股。





所以新年伊始，基金又卖疯了额，爆款基金不断，新基金是后续的子弹，“基金”两个字，竟然还上热搜了。这都是赚钱效应引发的，所以胖纸我这几年布局基金组合，叫大家拿出点资产配置点基金，还算有前瞻性吧。





再看行业涨幅榜，运输设备（高铁）涨幅第一，主要是中国中车涨停引发，但我观察了下，其他中字头票冲高回落，跟风效应并不足。





顺周期又霸榜了，造纸、化纤、建材、石油、电力，包括开门黑的银行、保险，都是些低估值的品种，今日崛起，说明有场内资金正在尝试风格切换，但能不能切过来，我无法预测。





你们看，喝酒吃药口诀还是很流行，白酒虽然今天跳水，但龙头茅台和五粮液还在创新高，继续看不懂。但医药医疗今日大涨，我们实盘组合十年定投成长一直持有的医药医疗今日也创出新高了。





我记得去年下半年，医药医药持续调整，一路打压小半年，不少持有人受不了就私下悄悄赚点钱就走了，但我的态度一直很坚定，耐心持有。





这个问题我上次也说过，既然抄作业了，就抄全，一键跟投，是最合适的。千万不要私下自己配置，特别是ALLIN单一行业，因为我也不是神仙，也可能犯错，选错一个行业，或者选的行业一直表现不好，也是有可能的。





建立组合就是为了均衡配置，防止单一行业系统性风险的发生。





今天市场都在转高善文的讲话，一共有十大要点，大家自己可以去搜索查阅了，我看了下结论，高博士认为，

从目前来看，货币政策可能还会继续宽松，一直到走出新冠影响。那时会反向传导，会导致货币政策紧缩，资产价格也会下跌。





我个人的理解，不一定对哈。这意思就是说：目前流动性还没什么问题，但等疫情过去后，流动性会收紧，资金会流出股市。





今天，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：





五连阳了，期待六连阳。





