凌晨码字，这是2021年的第一篇文章，给各位看官简单汇报下，揭幕者基金组合2020年度总结。比起展望，更重要的是总结和反思。





2020年，是揭幕者基金组合实盘运行的第一个完整年度。先透露一个内部数据：





各位持有人的平均持有市值是：20146元。（揭粉给力啊，这个数据超过大部分网红明星基金经理了，大部分网红基金经理持有人的平均持有市值是10000元左右。说明持有人中，有不少是高净值人士。）





各位持有人平均持有期限：131天。（持有期限有点短，说明很多持有人依然偏好追涨杀跌，我都是坚定持有，组合诞生多久，就持有多久）





持有人中，持仓最高金额为：94万元。（感谢这位土豪持有人的信任）





近年来，做了公开的净值型产品后，我才真正体会到，知行合一的难处，说和做，真是两回事。我也感觉到自己对投资的认知，还有很多不足。





目前胖纸老揭一共有四个基金组合，分别是：雪球旗下蛋卷基金平台上的十年定投成长组合（代码：CSI2023 ）、揭幕者主动精选组合（代码：CSI1098）、债宝宝组合（CSI1060）。





还有东财旗下天天基金平台上的老揭主动权益组合（代码：10073527）。





四个实盘组合近一年的净值回报率分别为：25.43%、38.29%（未满一年，年化76.07%）、4.79%（未满一年，年化7.17%）、56.17%。





这个回报率，比上不足比下有余。





先说比上不足：2020年翻倍的基金高达89只，仅次于2007年，主动偏股型基金的平均收益率为51.02%。所有股票型基金的收益率中位数是33.06%





虽然我们主动权益组合跑赢了平均收益，也大幅跑赢中位数，但定投组合跑输，反思原因，我觉得因为定投是每个月的闲钱累计加仓，特别是碰到趋势向上的行业，难免会抬高成本，这对定投不太友好。再加上定投过程中，我也犯了几次错误，导致收益率不如预期。





这也导致了，这四个组合的持有人盈利比例分别为：81%，100%，100%，100%。





换句话说，主动权益和固收类的组合，所有持有人都盈利，哪怕你是2020年倒数第二个交易日买，都是赚钱的。





但是，定投组合十年定投成长，还有约2成的持有人，处于亏损状态。说明有部分持有人定投在了相对高点，没关系，我相信，只要你坚持定投，未来会有机会或者正收益的。





最怕的就是，市场最HIGH的时候高点进去了，然后一看下跌，就不坚持定投了，导致跟不上节奏，一步错，步步错。所以我一直奉劝大家，坚持定投的钱，要每个月结余的闲钱！





再说比下有余：2020年是个股极度分化之年，炒股不如炒基，成为市场共识。两市3752只股票（我剔除了今年上市的新股）的中位数收益率，大家猜猜，只有多少？





是2.75%…………看看，同样是炒股，买个股和买股票型基金，前者2.75%，后者是33.06%。这不是比下有余吗？





最后，我给自己的2020年度总结就四个字：中庸之道





写到这，可能有持有人感觉，怎么胖纸老揭总结这么简单？别急，更多关于基金组合的详细分析，胖纸老揭将在2021年1月9日上午的第一届揭幕者基金组合持有人大会上，与各位直播分享。



