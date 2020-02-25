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【揭幕操盘必读】2月26日《早盘信息》（每日收盘发第二天早上的），操盘必读系列已制作14年，坚持不易，转发即支持。





一、【新股申购】

瑞玛工业，申购代码002976，申购价格19.01元。





二、【产业掘金】

生意社消息，国内萤石价格走势大幅上涨，2月15日以来涨幅超8%。据悉近期国内萤石装置开工率较低，场内矿山和浮选装置复工较少，场内萤石供应十分紧张。相关公司有永太科技（002326）、巨化股份（600160）、金石资源（603505）等等。





2月24日，中国长江三峡集团宣布，在广东、江苏等地开工建设总装机规模392万千瓦、总投资580亿元的25个新能源项目，建设期预计提供各类就业岗位约1.7万个。华泰证券认为海上风电进入快速发展期，相关风电公司有明阳智能（601615）、金风科技（002202）、天顺风能（002531）等等。





三、【公司信息】





慈星股份：中天自动化生产的口罩机已开始对外销售，由于物料紧张现适量接单。中天自动化目前有资格参与华为A级供应商的竞标项目





双塔食品：全资子公司与美国素食肉生产商Beyond Meat签署85%豌豆蛋白销售合同，首批豌豆蛋白采购量约285吨，合同签署将建立起公司与Beyond Meat直接交流合作的平台





华森制药：2019年净利1.67亿元，同比增21.64%，每股收益约0.42元





天玑科技：2019年净利3320.57万元，同比降43.36%，每股收益0.11元