基民一旦HIGH起来，热情，比股民高多了。本文首发公众号揭幕者





昨天，发生了疯狂一幕，某只网红基金发售，限购60亿，一日售罄，比例配售，我都想到了。





但是没想到的是，这只网红基金竟然吸引了高达1200亿的增量资金。





我惊呆了！这是22年基金历史上，单日认购资金规模最大的公募基金。有消息称广东有一个超级大户，认购了9亿。





按照5%的配售比例，这位大户，成交4500万。





最关键的是，担任网红基金的基金经理，之前没多少人知道，十几年前就奔私了，在私募管着大约十亿规模，如今重返公募，竟然成为了可以吸金千亿资金的公募大咖。





太结棍了，老揭我是看不懂了，疯狂啊，未来，预感剩下的1000多亿资金，将成为接盘侠，逐步进入这个市场。





随着A股节节攀升，市场信心逐步恢复，赚钱效应开始体现，增量（傻）资金（钱）将很可能跑步入场了。







我用万得查了下最近的爆款基金，从2月11日开始，每天，都有爆款基金，基本2天内就售罄，有些还要比例配售。





看着那么多新募集的爆款基金，我笑了，这些基金在三个月内必须完成建仓，根据合同规定，不少爆款基金的仓位要达到80%以上。





显而易见，一季度的行情，现在已经过去一半，还有一半，不会差到哪去。





也就是说，爆款基金的相继成立，为春季躁动行情提供了充足的子弹。接盘侠，不缺的。





后续继续关注公募基金的募集动向。





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今日两市终于像样调整下了，两市成交额突破万亿大关。







上证指数终于收阴，这是节后的第二根阴线。3000点依然是短期冲击的目标，当然也是压力。





创业板指终于调整幅度超过1%了，之前多次提醒过大家了，趋势一旦形成，很难轻易改变。但是，涨太快太急，不是好事。





这两天北上资金动向有很意思，昨天大盘在冲，基民在HIGH，北上资金净流出26亿。





今天，市场调整，北上资金又净流入64亿，特别是尾盘加速净流入。难道是昨天卖出的筹码，今天又接回来？







老揭观点依然鲜明，简单直白，不模棱两可：饭要一口一口吃，行情，慢慢走才行。上证指数压力3000，创业板短期洗洗更健康。





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半导体今日又疯狂了，一度领涨两市，已经7连阳了，看来接盘资金踊跃。有揭粉还想跟投，被我拦住了，追高就没意思了，等下个月的定投方案吧。





还是何时见顶的问题，除了说过的后续接盘资金，还有一个指标，大家注意，那就是ETF的溢价率，目前半导体微幅溢价，如果出现大幅溢价，那就要小心了。







刚刚，我统计了下我在2月4日的定投方案：





当时那一期，投资说明很明白，大跌大买，买入三个行业指数，医疗、新能源汽车、半导体。





从2月5日算起，截至今日2月19日收盘，正好两个星期的时间，三大行业涨幅分别是：医疗涨幅7.38 %，新能源汽车涨幅12.7%，半导体涨幅25.41%。





我要感谢坚定信任我的持有人，特别是在2月3日那天，跟随我在2月4日一起抄底的持有人，你们的信任，是有回报的。恭喜！





目前老揭的实盘组合十年定投成长组合持有行业（按持仓比例排名）：







新能源汽车+医药+半导体+银行+医疗+中证500增强+黄金+科技。





老揭十年定投成长组合最新净值(2020-02-18)：1.35