今天和一个证券业内的朋友碰头，那人是很牛逼的，资本市场上大手笔做过好多次，他带了一个还在见习期的同事，复旦大学毕业的。交流中，自然也说到股票，那位还在见习期年轻人，说了他对股市的看法，完全是一套新的理论，第一次听，就如同我曾经在四川遇到高人，跟我讲易经八卦推大盘走势一样。年轻人向我讨教他的推论是否有缺陷。我坦诚的和他说，他的理论听起来非常新颖，我真的不懂，如果要我来评判，首先让我向他讨教学习。当时，那个年轻人有点惊讶，一个这个市场里摸爬滚打快20年的人，向他讨教，有点不知所措了。

股市学习成长经历

实际上，一个人承认自己不懂，并不是什么过错，宣称自己什么都懂的人，一定是愚蠢的，因为什么都懂就不需要学习，就丧失了学习能力。并且越是学，越是发现还有更多不懂的，其他领域先不论，就投资方，我是深刻感受到，什么是学无止境。

当然，或许有朋友会问，既然越学越不懂，学还有什么用？但这个问题，我无需回答，因为每个人只要自己去一步步学了，自然知道学的作用。拿我自己自身而言，我学过技术分析，然后学过基本面分析，在学过宏观数据分析，央妈的资产负债表每一项什么意思，有什么用处，背的滚瓜烂熟，然后近

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年里，拿「博尓系统」进行量化投资的学习也实践也是没有离过手。当然结果是没有因为我学了很多，就觉得自己都懂了，觉得发现不懂的更多了。但同时，在我有限懂得的知识里，我知道遇到那些特殊情况，我能做出较好的处理，说的俗点，就是很多时候，很多机会我也把握不住，但我能把握自己能够把握的机会，我学的越多，能把握的那些特定机会就越多。



热点大切换的背后 就拿最近来说，这几天是热点大切换，医药，在线教育，游戏都是连跌，钢铁、煤炭、有色之类的都是连涨，但如果此刻看到这些，显然是不能躲避医药股之类的调整风险，也做不到把握钢铁、煤炭之类的机会。但如果你去量化，到应用商店，下个「博尓系统」的手机应用，自己量化股票的交易，就能发现，医药股也好，在线教育也好，前几天股价还在涨的时候，交易已经发生变化了。比如莱茵生物（002166）最近就认识如此，春节前很强势，春节后这几天连续上涨，但这个股票连续下跌。原因就是节前走势上虽然上涨，但却是连续3天的获利回吐主导。股价涨的时候一直在回吐，当然跌起来就更加变本加厉了。当然莱茵生物不过是其中之一，口罩概念股也是一样的，上涨背后，量化出来都是黄颜色的获利回吐主导交易，而之前的上涨，都是红颜色的做多主导。同样上涨，但力量对比完全不同了，获利回吐已连续，自然很容易震荡，而对于连涨的股票来说，获利盘巨大，回吐力量巨大，自然砸跌停也不是个事，看不到就是风险，而大家也别看了这段文字就觉得懂了，需要的是自己去身体力行，自己学过了，你会有更多的问题，等待你去解决，但你获得的，是一种把握时机的能力。 而钢铁、煤炭、有色股之所以表现好，2月3日的时候虽然股价大家都跳水，但跳水背后，蓝色的空头回补持续，并且在前两天开始做多主导，交易是越来越积极的。所以股价涨跌真正的问题，并不是他过去涨了多高，茅台翻了十几倍，照样还有资金买，而是此刻交易是朝着好的方向发展，还是朝着坏的方向发展。朝着好的方向发展，哪怕之前刚跌停板，后面也会脱胎换骨，但如果一开始做多，后面获利回吐主导交易，交易朝着坏的方向发展，就算前面强的一塌糊涂，说不清就不行的。这点大家自己用「博尓系统」去量化，能观察的清清楚楚。而此刻，有一点值得警惕，就是伴随几天的上涨，获利回吐主导的股票确实在上升，目前1/3股票是获利回吐主导的状态，1/5股票是连续获利回吐的状态，连续获利回吐一定要警觉了，而大家自己的股票是否在其中，不用问我，求人不如求己，自己去量化，看清了，心里踏实，做起来也更容易做对。