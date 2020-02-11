



今天上午市场的表现，直觉告诉我，又有人正犯大错，或者即将犯大错。之所以这么说，就是因为今天上午医药股再次出现大面积的跌停，于是就有不少人开始马后炮，唱衰医药了，甚至有人说医药就是瞎炒，后面还会全部跌回去。且不管他们对医药股的判断是对是错，但现在市场的局面是，医药股下去的，多数股票还在涨，后面必然有新的热点出现，新的连板股出现，如果每次总是在两三个跌停之后，说“看到没有，我就知道哪些股票在瞎炒”，那么行情再大，也只是个看客，赚不到钱的。

实际1个月前参与医药股的资金，目前普遍还有50%以上的获利，大大跑赢市场，真心不算差。当然医药股的交易也确实发生了问题，而这些问题对于之后的操作，借鉴意义非常大，看透了，后面大家买到牛股，就能对大震荡有提前的预警和预计。

看不到趋同反复错

医药股这几天的大跌，错不在基本上，也不再涨快涨慢、涨多涨少上，而在交易层面上。我用「博尓系统」去量化交易，大量医药股，在上周，周级别上出现了橙色的「机构库存」猛增的迹象，12月以来，尽管当时也上涨，但多数「机构库存」水平平稳增长的，但到上周，比之前的平稳水平翻了好几倍。周级别是大级别，周级别上「机构库存」短期内猛增几倍，说明机构行为突然极为积极起来，只有一种解释，就是机构行为的趋同，大家都在同时往一个方向做。而导致机构行为特别的活跃。当如果说股市里有哪些唯心的真理，那么“趋同必震荡”一定能算上。

就像红日药业（300026），9月份开始橙色的「机构库存」就存在，并且就在一个稳定的水平上，直到节前。但是，上周不对了，橙色「机构库存」突然爆发式增长，超过了之前平均水平很多倍，「机构库存」本身量化的就是积极的机构行为，这种行为爆发是增长，只能说明上周机构行动趋同了，但市场交易者是不能趋同的，哪怕他是机构资金，趋同必震荡。

除了医药股，在线教育概念也是一样。全通教育（300359），10月中旬到节前，库存也一直稳定在一个水平上，说明机构当时在积极参与。但上周「机构库存」的力量是其去年10月以来的水平的3、4倍，结果本周冲高回落之后，本周已经2个跌停。

这种迹象，过去有，但不算太多，去年下半年开始就成了一个非常多见的现象。显然是眼下机构投资者越来越多，又都在做集中交易，抱团取暖，所以趋同现象明显，而一趋同就是大的调整动作。只要机构集中交易的大环境今年不变，那么日后这种情况只会更多，大家拿「博尓系统」去量化股票，不在于涨快涨慢，涨多涨少，周级别「机构库存」一旦猛增了，注意大震荡，这里面做好是大机会，做错就是大风险。而现在，市场中很多股票还在涨，对于这些股票，周级别「机构库存」，当然还要密切关注。

没人照顾更讨厌

另外，还有一种股票，也是特别当心，就是连续反弹的背后，「机构库存」消失的股票，这个我是老生常谈，大家可以先到应用商店，下个「博尓系统」的手机应用，自己量化「机构库存」。连续反弹，如果没有积极的机构行为，就游资折腾，是很难形成波段上涨的，涨几天就会歇菜，很容易突然下跌，就像鲁商发展（600223），上周才反弹3天，10%都没有，但这两天全跌掉了，去量化一下「机构库存」，就能发现，「机构库存」处于消失状态，没机构照顾的股票，涨未必多，但跌可不会少，并且千奇百怪的下跌都可能随时出现。例子我就不多说了。