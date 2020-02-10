今天的上涨，却让不少朋友紧张、害怕起来，其中不乏我的一些同行朋友，有两个证券营业部的总经理都在担心，手头有不少客户节前仓位都加的挺重的，结果节后没涨几天，上周五开始医药股就一路回落了，并且今天没有收手回的更凶。不仅如此，之前的热线，消费电子也趴下了，休息了，他们害怕领队的龙头股休息，这是市场主力资金的开始调转枪头的先兆，更担心，是不是此前前几，散户的仓位都太重了，反而激发起机构出货的欲望。证券营业部的人都能为他的客户担心，更别说一些仓位很重的朋友了，今天盘中行情每一次回落时，都回来问我，是不是散户买多了，机构要出货。

认识上要正本清源

实际上，有些事情是该理顺一下，正本清源了。10年前，如果说散户买多了，机构就出货，还将将能够搭得上边，但10年之后，机构资金的主要博弈对象，显然不是散户了。那些大牛的股票就是明证，茅台10年前是4万茅粉，10年后是12万茅粉，散户翻了3倍，但茅台股价这10年总体就是向上涨的，可没因为散户多了，涨一年就歇菜了。恒瑞医药也是一样的，从几万个股东变成十几万个股东，但这十年，散户越来越多，股价照涨不误。由于这么多年来，机构投资者的不断发展，散户已经不是机构资金的主要博弈对象了。而这种时候，如果还想着机构资金如何会套自己，肯定是观念上落后了，时代变了。

看清资金，如遍览名山大川

眼下市场，大的方向上，机构资金是不会去考虑散户买多买少的，来改变自己的。你能看清当前机构资金的整体行为，就如游览名山大川，美不胜收。这点大家可以上应用商店，下个“博尓系统”的手机应用，自己量化交易，这样可以盯住橙色的机构库存，增增减减的机构库存，就体现出机构资金的整体行为，看清之后，好处多多的。

就如同深康佳（000016），这几天天天涨停板，而在涨停之前，2月3日是跌停，1月15日~1月17日也是下跌的，但下跌背后，拿“博尓系统”去量化，橙色的机构库存还是在不断提升的，说明机构行为越来越积极了。尤其是2月3日的的跌停，盘中是打开跌停一路涨，但最终还是封死跌停，走势上就是打开跌停骗人进，但实际就是机构在买股票。而2月3日之后，股价就飞起来的。

反而像华讯方舟（000687）前期两天出现过盘中8%以上的大涨，但「机构库存」依旧是消失状态。没有机构照顾的上涨，很容易半途而废，最近两天连吃两个一字板跌停。这种情况如果不清楚，日后必有人还会买进去被套。有机构库存与没有机构库存，直接就表明了的机构资金不同态度，最后形成天差地别结局，也就不必奇怪了。

也胜秋露滴芙蕖

当时，我把这些话也和一些担心的朋友说了，有些朋友就自己去拿博尓系统量化了，但又有一些朋友，还发私信和我说，他最近就是这么思考机构怎么套散户的，然后反其道而行之，结果做的挺好。对此我只能说或许你斗赢一时，不过是秋日莲花里的露珠，虽然晶莹美丽，但转瞬即逝。有谁能在反复博弈中常胜？几乎是没有的。所以我还是劝那些朋友，放下和机构资金不两立的思维，大家如果曾经也有被庄家套牢这样的担忧，也可以到应用商店，下个“博尓系统”的手机应用，自己去量化交易，因为量化不是那种非黑即白的东西，但“也胜秋露滴芙蕖。”