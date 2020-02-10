中午，指数跌11点。已经有朋友跟我说，形势比周五更不如，医药股继续回落，创业板也冲高回落了，就怕行情有变。这这种观点，在讨论的时候，又被另一部分朋友否定，因为多数股票在涨，指数回落也好，区区一小部分曾经涨多的股票回落也好，都不影响多数股票在涨，行情比之前更容易操作的事实。

哪种观点对，我是最讨厌这种争论了，这样的争论，本质上不都是猜未来的涨跌吗？并且还搜肠刮肚找到一大堆支持自己观点的理由。但涨跌最多猜对一时，没人能猜对一世，多半上午猜对了，下午就猜错。

回吐下跌，大行其道

我拿博尓系统量化交易，当前的情况非常直观，创业板的冲高回落和医药股周五的回落是一样的，出现了黄颜色的获利回吐主导。而当获利回吐主导交易，股价极大概率就是震荡，这是交易力量的对比决定的，不会以某个人的想法，某种资金的意愿而改变。

就像莱茵生物（002166）最近就认识如此，春节前很强势，春节后这几天连续上涨，但这个股票连续下跌。原因就是节前走势上虽然上涨，但却是连续3天的获利回吐主导。股价涨的时候一直在回吐，当然跌起来就更加变本加厉了。

而现在，很多股依旧在连续上涨，但其间获利回吐增加是很多的，并且现在散户都在跑吗？反正我了解下来基本都等着呢，上半月大跌后重伤，现在好不容易盼到连涨，那肯走啊。那这种情况下，上涨背后还是获利回吐在主导，谁在逃跑？貌似大概率就是机构在跑。而这种上涨，岂不是就成了诱多？接下来就算反弹继续，大家还是有必要→上应用商店，下个“博 尔 系 统”的手机应用，然后去量化一下交易，一旦出现连续的获利回吐，让交易恶化就要特别注意，1月末这种情况的已经出现了一次，同样的陷阱可别下去两次。

该做的照做不误

另外，不管行情怎么折腾，当下就是该做的照做。特别注意做多主导力量的变化，因为很多股票一旦这次调整到位，市场机构必然全力出击，谁都清楚，1月14日~2月3日的那段时间里，行情跌20%以上的股票比比皆是，这种时候，成熟的股票不坚决去做，难道还等涨上去再买？所以这也难怪，一些股票一旦被做多力量所主导，做多的力量就会越来越强，最近几天都在拔起来。像宝蓝达（688058）最近几天，拿系统量化，市场在空头回补主导（蓝色），但宝蓝达却是在一直做多。所以表现也确实很好的，最近5天涨了40%。

所以说，同样的震荡，走势上一开始可能还一样，但就是因为交易状态不同，主导交易的力量不同，结果就会完全不同。这也是当前黄金、陷阱并存原因，如果说1月的上涨行情是黄金少，陷阱多的话。那暴跌之后，如今的连涨中，恐怕黄金更多点，陷阱更少点了。但赌没什么好赌的，真摊上个陷阱也是郁闷的。所以大家自己上手机应用商店，下个“博尓系统”手机版应用，面对这种V型的市场，量化清楚交易之后再定怎么操作，保险很多，安全很多，利益恐怕也会大很多的。