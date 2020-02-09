周末的时候和不少朋友聊了行情的问题，明显机构资金和个人资金思考的着重点完全不同，很多散户朋友，资金量有多有少，但大体聊的就是行情上去了，还能涨多少，后面的热点还有哪些，哪些股票还能捡漏，一些板块能不能再买？而不管是公私募、还是券商里做的朋友，周末的时候，他们聊的话题基本就是，行情持续性。

为什么机构里的人对这轮行情的持续性这么关心，也是因为资金成交量已经往4000亿水平跑了，这已经是和2019年初一个水平了，如果需要快速上涨，势必成交量还得放大，但有没有这个资金基础？他们多少都打个问号。

对此，我就和那些朋友说，思考这些，不如确定资金重仓的股票，现在做股票，谁不打提前量？3800只股票一起涨，自然需要巨大的资金支持。但资金有限，必然是局部牛市，而局部牛市里的股票，未必前几天一定要突飞猛进，但机构资金必然先于市场提前动手。最近准备好了，下周还有风风火火的机会，否则又要被短期获利盘给折腾的够呛。也正因如此，大家的股票有没有提前动手的迹象，可以上应用商店，下个「博尓系统」的手机应用，自己去量化交易，会很清楚的。

从无到有

第一种提前准备，可以说一目了然，只要去量化「机构库存」，就能发现，今天上涨之前，虽然市场低迷，但有些股票的机构行为却一反常态。因为，一般情况下，低迷的走势背后，往往是没有机构动作的，所以也量化不出橙色的「机构库存」（「机构库存」是对积极机构行为的量化）。但有些股票不一样，最近虽然也在调整，「机构库存」出现了，就像久日新材（688199），昨天还创新低了，但创新低过程中，橙色的「机构库存」反而在增加，说明机构资金积极，今天早上资金也没跑，继续动作所以到下午行情起来，他也涨停了。







很明显，由于机构资金的提前介入，一旦反击，力量不会小。就像上面图里的股票，一旦攻击就是长阳，或者连续长阳。当然攻击是有先后的，有的今天就动手了，有的下周才动手，关键是大家手头股票，不管之前是不是低迷，这几天有没有机构提前动作起来才是最关键的，大家自己用「博尓系统」，量化一下直接就清楚了。如果没有量化交易的帮助，仅仅看走势判断，走势大跌的背后，机构行为是否越来越积极，是很难看清的。

机构蓄势

还有一种提前下手的，不是从有到无，而是一直存在，但不断加力。这种动作，就叫做“机构蓄势”了。“机构蓄势”的状态，拿「博尓系统」去量化，在之前下跌时候，橙色的「机构库存」已经开始提升。说明机构动作伴随股价的下跌，反而更加积极。那行情一旦好了，爆发不在话下。就像深康佳00016，最近表现也很不错，今天还涨停了，而之前也是没「机构库存」，但，市场1月开始调整的时候，深康佳的「机构库存」反而不断增加。结果就是最近表现大大优势市场平均水平和同类股票。

而一些股票，即便上涨，都还量化不出「机构库存」，这就说明上涨背后，实际机构的态度依旧观望。这样的股票，可能现在一两天还看不出什么问题，但后面差距会极大。就像华讯方舟（000687）前期两天出现过盘中8%以上的大涨，但「机构库存」依旧是消失状态。没有机构照顾的上涨，很容易半途而废，最近两天连吃两个一字板跌停。这种情况如果不清楚，日后必有人还会买进去被套。

我昨天和几个散户朋友讨论之后，那几个朋友当时就去量化，因为他们的股票也是急涨涨上来的，后面有没有实力继续涨，他们自己也确实没底。，而这点对于大家来说，也是一样的，可以上应用商店，下个「博尓系统」的手机应用，再自己去量化，如果「机构库存」从无到有，或者越来越多，那都是提前做了准备了，此刻千万拿住了。