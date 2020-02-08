周末，总结一下本周，本周一跌四涨，大震荡的状态。但周五的时候，明显之前打头阵的医药股出现了回落，这让不少朋友联想到下周的热点是否会切换，有新的大热品种会出现？对此，也和不少业内的资深朋友探讨过，恐怕下周有一喜一忧都是逃不过了。

交易集中，该做的照做不误

先说可喜的地方，一个基金公司的朋友跟我说，节前他们很担忧，后面基金的认购会滑坡，周一、周二也确实如此，但后面开始复苏了。而4天连涨下来，创业板指数已经完全收复了之前的下跌，这说明至少在局部板块上，已经消化了不利因素，原本打算做的股票，并没有改变计划。

记得12月12日的时候，我就转过博尓量化对2020年市场的重要观点，2020年是「量化突破年」，局部市场因为集中交易的作用，而形成集中的突破，目前市场确实就是如此。所以医药股周五的集体回落，是在没必要太担心。现在确实有朋友，因为从2019年6月震荡以来吃了行情拐头太多的亏，所以一看到，医药股回落，就特别紧张。

实际上即便下周医药股继续回落，但拐头未必做头，得机构投资者的态度，最近这种震荡中，大家可以到应用商店，下个“博 尔 系 统”的手机应用，再去量化“机构库存”，由于“机构库存”是对机构行为的量化，一个股票即便拐头向下，但只要“机构库存”增加，至少说明跌下来机构反而更愿意去参与，这问题就不大。相反，如果上涨去的时候，橙色的“机构库存”就消失了，显然就是机构对股价的上涨不认同，不参与，这样的上涨就短命了。

现在这样的股票也是太多了，同样是德尔股份，节前1月14日的时候，德尔股份还创新高的了，但新高背后，“机构库存”反而个是消失的。这说明机构资金对股价的上涨根本不认可，结果至今已经30%以上跌掉了。实际上，不管此刻手头股票是在上涨还是在震荡，后面如果要越来越有戏，必然是需要机构资金支持的，所以“机构库存”越来越多，就是前提了，没有这个前提，涨也好、盘也好，都很悬。记住这点，再用 “博 尔 系 统”自己去量化一下自己平时经常盯的股票，什么阶段是最适合参与的，什么阶段是要注意提前降低仓位的，都会很清楚，做起股票来也容易很多。尤其对于上班族，抽空看一下也安心，买起股票来也更有谱了。

获利回吐，不留神鸡飞蛋打

另外，医药股前几天如此强势，为何突然调整，背后的影响力确实是不能忽视的，一忽视隐忧立刻就会变成杀伤力。实际，我拿“博 尔 系 统”量化，医药股前几天虽然涨的欢乐，但大面积出现获利回吐主导，并且是连续不断的。。回看市场，去年行情震荡以来，每次调整都始于获利回吐主导交易，这次下跌1月14日开始的之前，10天里面5天都是获利回吐主导，哪怕指数创新高，实际做多的天数也就3天。后面从小震荡变成了直接导致市场强烈的下跌。所以这次获利回吐一旦出现，当然不能无视。虽然说低位获利回吐理论上不多，一两天不足以有大伤害，但一旦出现连续的获利回吐，就一定要重视，对于获利回吐行为的判定，一个简单的办法就是，到应用商店，下个博 尔 系 统的应用，这是一个量化系统，可以对交易做量化，想德尔股份、1月23日放假之前，量化出来，出现获利回吐主导，结果节后跌到现在，市场反弹和它想没关系一样。

其实道理是很简单的，上涨不算多，不过就是反弹猛一点，没有多少获利回吐，如果获利回吐还连续不断，只能说一些事情我们不知道，而不知道的才是最大风险，一旦爆发出来，杀伤极大，没必要去跟他搏命。更需要注意的是，很多时候，获利回吐主导之下，股价是继续上涨的，隐蔽性很强，所以并非上涨就没事，即便上涨，还是需要注意有没有被获利回吐主导，这点大家可以自己用量化系统去量化清楚。

所以下周行情，喜的是市场自己已经突破了不利因素的约束，局部牛市，无论热点是否切换，都会继续，该做的不会停。忧的是，复苏之中，获利回吐又岂止大涨的医药？医药回吐那是涨了极多，赚钱的早就赚好了，但其他股呢？获利回吐就更该注意了。