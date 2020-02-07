鼠年第一周的行情结束，回顾本周的行情，显然是和节前连续的，所以就有不少朋友问我，之前1月下半月跳水抓人，那最近的连涨是为了什么？实际自问自答的朋友也有好多，有说是诱多的，有说是自救的，也有说热点切换，行情翻转的。

当各种可能性公说公有理婆说婆有理的时候，我要说，当前市场的连涨，别简单的猜是顶，是底，是腰。大家自己上量化一下自己手头的股票，很可能会发现，自己的股票，有的可能真是底，有的搞不好还在诱多。具体看我下面细细说。

下一场恶化随时到来

之所以急跌之后，有的震荡会形成底部，有的震荡却还是在诱多，关键不在于走势，而在于走势背后的交易状态不同。就像连涨未必都是资金在做多，很多股票之所以一反弹就做短期顶，，就是因为太多股票在那段时间里，不断的出现获利回吐，并且有开始做空主导。

就像莱茵生物（002166）最近就认识如此，春节前很强势，春节后这几天连续上涨，但这个股票连续下跌。原因就是节前走势上虽然上涨，但却是连续3天的获利回吐主导。股价涨的时候一直在回吐，当然跌起来就更加变本加厉了。

而现在，别看4连涨，但其间获利回吐增加是很多的，问题是，现在散户都在跑吗？反正我了解下来基本都等着呢，上半月大跌后重伤，现在好不容易盼到连涨，那肯走啊。那这种情况下，上涨背后还是获利回吐在主导，谁在逃跑？貌似大概率就是机构在跑。而这种上涨，岂不是就成了诱多？接下来就算反弹继续，大家还是有必要→上应用商店，下个“博 尔 系 统”的手机应用，然后去量化一下交易，一旦出现连续的获利回吐，让交易恶化就要特别注意，1月末这种情况的已经出现了一次，同样的陷阱可别下去两次。

一批资金全力以赴

另外，量化的时候，特别注意做多主导力量的变化，因为很多股票一旦这次调整到位，市场机构必然全力出击，谁都清楚，1月14日~2月3日的那段时间里，行情跌20%以上的股票比比皆是，这种时候，成熟的股票不坚决去做，难道还等涨上去再买？所以这也难怪，一些股票一旦被做多力量所主导，做多的力量就会越来越强，最近几天都在拔起来。像宝蓝达（688058）最近几天，拿系统量化，市场在空头回补主导（蓝色），但宝蓝达却是在一直做多。所以表现也确实很好的，最近5天涨了40%。

所以说，同样的震荡，走势上一开始可能还一样，但就是因为交易状态不同，主导交易的力量不同，结果就会完全不同。这也是当前黄金、陷阱并存原因，如果说1月的上涨行情是黄金少，陷阱多的话。那暴跌之后，如今的连涨中，恐怕黄金更多点，陷阱更少点了。但赌没什么好赌的，真摊上个陷阱也是郁闷的。所以大家自己上手机应用商店，下个“博尓系统”手机版应用，面对这种V型的市场，量化清楚交易之后再定怎么操作，保险很多，安全很多，利益恐怕也会大很多的。