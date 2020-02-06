今天三连涨，如果说前几天，因为有个巨大缺口，导致短期惜售，市场齐心向上涨，那么今天创业已经全部收复失地，会不会再上去，反而变得变局重重了。这种变局里，有一喜一忧，喜的是，连续三天做多主导的股票明显是增加了，这种增幅，只有在2449上来的时候出现过。彼时造就了一批股票的闪电走强，而此刻，也肯定再出一批牛股。同时，担忧的是，获利回吐主导交易的股票，从80多家增加到500多家，这么发展下去，个股变数当然也不会小。好在这一喜一忧都有一堆的方法，下面我细细説。

不要好了伤疤忘了疼

应对之策就是“两个不要”，首先就是不要好了伤疤忘了疼。回看市场，去年行情震荡以来，每次调整都始于获利回吐主导交易，这次下跌之前，10天里面5天都是获利回吐主导，哪怕指数创新高，实际做多的天数也就3天。后面从小震荡变成了直接导致市场强烈的下跌。所以这次获利回吐一旦出现，当然不能无视。虽然说低位获利回吐理论上不多，一两天不足以有大伤害，但一旦出现连续的获利回吐，就一定要重视，对于获利回吐行为的判定，一个简单的办法就是，到应用商店，下个博 尔 系 统的应用，这是一个量化系统，可以对交易做量化，想德尔股份、1月23日放假之前，量化出来，出现获利回吐主导，结果节后跌到现在，市场反弹和它想没关系一样。

其实道理是很简单的，上涨不算多，不过就是反弹猛一点，没有多少获利回吐，如果获利回吐还连续不断，只能说一些事情我们不知道，而不知道的才是最大风险，一旦爆发出来，杀伤极大，没必要去跟他搏命。更需要注意的是，很多时候，获利回吐主导之下，股价是继续上涨的，隐蔽性很强，所以并非上涨就没事，即便上涨，还是需要注意有没有被获利回吐主导，这点大家可以自己用量化系统去量化清楚。

不要十年怕井绳

另一个“不要”，就是不要一朝被蛇咬十年怕井绳，这种情况也相当多，只要看到市场拐头向下，就特别怕跳水下去，最近虽然比11月之前来的好点，但毕竟昨天那么大一跳空缺口，还是有很多人担心的。实际即便明天行情真的回落了，拐头未必做头，得机构投资者的态度，最近这种震荡中，大家可以去量化“机构库存”，由于“机构库存”是对机构行为的量化，一个股票即便拐头向下，但只要“机构库存”增加，至少说明跌下来机构反而更愿意去参与，这问题就不大。相反，如果上涨去的时候，橙色的“机构库存”就消失了，显然就是机构对股价的上涨不认同，不参与，这样的上涨就短命了。

现在这样的股票也是太多了，同样是德尔股份，节前1月14日的时候，德尔股份还创新高的了，但新高背后，“机构库存”反而个是消失的。这说明机构资金对股价的上涨根本不认可，结果至今已经30%以上跌掉了。实际上，不管此刻手头股票是在上涨还是在震荡，后面如果要越来越有戏，必然是需要机构资金支持的，所以“机构库存”越来越多，就是前提了，没有这个前提，涨也好、盘也好，都很悬。记住这点，再用 “博 尔 系 统”的手机应用，自己去量化一下自己平时经常盯的股票，什么阶段是最适合参与的，什么阶段是要注意提前降低仓位的，都会很清楚，做起股票来也容易很多。尤其对于上班族，抽空看一下也安心，买起股票来也更有谱了。