行情连涨两天之后，收盘和一个券商里的朋友沟通，跟我说今天他的一些同行和朋友突然都积极起来了。像是要做大行情的样子。让我多注意一下2月份的行情变化。这朋友资管做了8年了，水平是高的，所以这里我也提醒一下朋友们，毕竟在1月之前，行情是朝着走牛的放方向发展的，即便不是全面大牛，但局部能走出行情的股票，绝对不会少的。





接下来的变化会怎么样？不用我多说，市场已经开始预演了，大家也应该看到，今天已经明显一批股创新高了，同时还有一批股正在创新高的路上。而同时准备跳水往新低奔的股票也是不小的。而这应该只是个开始。

改变的标志

而正如那个资管朋友所言，机构资金正在积极起来，而积极的标志，就是我发现连续五天以上，「机构库存」活跃的股票在正在增加，这是我用「博尓系统」量化交易的结果。目前国内做股票用量化交易，绝对还是小众的，所以随便到哪个应用市场里，找基于A股市场的量化交易系统，都是不多的，「博尓系统」的排名很靠前，这也是自然选择的结果。

现在大家看下面的图，橙色代表 「机构库存」，它持续增加的意义就在于，一般调整的行情，机构资金的行为就算积极，只是偶尔，很难持续，持续出现「机构库存」就说明态度已经改变了。这是股票走牛的前提，所有牛股都是在机构行为持续积极个个后产生的。就像致远互联（688369）这样的股票，周一的时候下跌的差点创新低12月以来的新低，但即便当时这么跌，橙色的机构库存依旧相当明显，说明机构行为积极，并且是从之前的没有机构库存变为机构库存持续，说明机构自己的态度确实发生了大的改变，因此这样的股票，即便下跌，但依旧有前途，结果最近三天由坏到好涨的非常不错。已经超过20%涨幅了。

有些股票，别看反弹，有的还涨的挺快，但如果没有持续的机构库存，就很难成为真正的牛股。实际看图，大家都能都会有直观的感受，自己学习量化交易，感受会更深刻。我以前一直PC上用，现在用多了，岁数也大了，觉得手机上肯定更方便。

反击力量的观察

并且还有些股票做的更绝，干脆机构持续活跃，在下跌调整的阶段已经出现了，借着下跌做动作，使暗劲。就像亚光科技那样，周一长阴大跌，但下跌同时，橙色的「机构库存」反而增加，后面反击上去的力量极大，这两天已经连续两个涨停，创新高了。如果不看机构库存，单看走势的话，面对巨阴跌停的周一，谁都很难走走势上看出机构资金实际正在积极行动的。就算盯盘，看到的也是抛盘如雨。

现在，类似亚光科技的股票是不少的，但同时在上涨的股票里，也存在很多涨上去之后，「机构库存」消失的股票。这种上涨中机构库存消失的状态，本身就说明机构资金对上涨并不认同，这种情况，量化交易的关键，就是看清机构资金到底是否认同，不认同的股票,后面的麻烦会接连不断。反弹中缺乏机构库存，后面跌的一塌糊涂的股票也是一大批的，这方面，大家只要到应用商店，下好一个「博尓系统」的手机应用，自己去量化，有没有「机构库存」是一目了然的。就比如说中纯科技（603516）昨天还是9.6%的大涨，今天行情继续好起来，他却是6.9%的大跌，实际量化一下交易，「机构库存」最近三天一直消失。机构不管，自然这种奇葩下跌都会发生。大家自己要确保自己市场不要大幅度波动，比较稳定的增长，那多去量化一下交易，避免那些「机构库存」没机构库存的股票。



