今天行情大跌后，要注意两个误区，一个是，认为低开一步到位，后面行情向好，新冠一过，满盘活跃，遍地黄金。这种想法的人很多，之所以是误区，因为忽略了眼下股票要3800家，齐跌会有，但不会共涨。死守某个股票，未必结果一定是幸福的。另一个误区是觉得行情没戏了，反弹完结，再走熊市。这点因为我和券商营业部的一些老总很熟，他们说有些人由于之前对市场十分乐观，遭遇突发事件后，情绪上失落，走向另一个极端。实际上，吸引海外资金、北上资金，数千亿，持续几个月的进入，并非出现一次肺炎流感，就会消失。包括今天大跌后，又是90多亿的北上资金又进来了。

误区的原因

实际上，以上两点之所以成为误区，就是因为只考虑倍本次突发事件的单独一面，而实际情况是，1月以来行情创了大半年的新高，有同时跌出了一年的新低，大波动必然是有股票被矫枉过正，也有股票就此结束涨势。分清楚就有大机会，胡乱来就是大风险。

对此，我是请大家自己问一下自己，是否清楚自己手头股票此刻的做空力量大小，是否清楚此刻机构资金的态度，这两点如果不清楚，可以到应用商店，下个「博尓系统」的手机APP，然后自己去量化交易正在被哪种行为主导，同时还能量化机构行为是否积极。这两点在当前市场属于至关重要的。另外，现在对量化投资研究的人也很多，我给大家一个我朋友的微博，点这里进入，他微博里一直在整理量化投资方面的技巧，置顶帖里就放着「博尓系统」的入口，→可以直接点进去用。

转机时刻

主要交易的力量之所以重要，原因就是下跌的时候如果看走势，很难在加速下跌中发现交易上的改变，能看到的就是一片抛盘，但是拿「博尓系统」来量化交易，就不一样，很多股票下跌速度很快，但下跌背后，并非完全都是做空主导，可以量化出蓝色的空头回补行为主导，这就说明空头行为出现了明显的改变。这对下跌的结束有明显的预警作用的。

就比如说，华中数控（300161）开盘下跌4.5%，但开始，拿「博尓系统」去里那个花，就是连续的空头回补行为主导交易，哪怕当时股价还在下跌，但反击的先兆已经出现了，下午两个小时，从下跌4%到最后涨停。显然上午的连续回补，是下午反击的先兆。

再看另一个涨停的翰宇药业，今天是上涨的，而上周却是下跌，但在下跌的最后半天也是连续的空头回补，说明当时虽然股价下跌，但做空力量也发生了改变，回补力量大大增加了。这种从做空转向空头回补的行为变化，看走势很难看出来，但量化交易看的非常清楚。

今天一口气跌掉200多点，一大半股票都跌停了，这种情况肯定不会持续多日，后面一定有变化，如果明天再跌，那么下跌中空头回补的股票一定大幅增加，做空者的态度已经发生改变，必然诱发更多的股票发生反弹。所以大家可以到应用商店，下个「博尓系统」的APP之后去量化自己股票的交易，多注意「空头回补主导」必然会有收获。

公私募的态度

另外，现在我了解下来，不管是公募还是私募，目前就想着调仓，下跌的时候，他们愿意要的股票是会一路低吸的，而不要的有反弹就会走。所以对于接下来反击的力度，一定看机构资金此刻的态度。之前很多机构遇到大调整时，也是这么做的。比如像未名医药，1月初也是一路下跌，但下跌背后，橙色的「机构库存」不断增加，那时候还没新型肺炎什么事呢，但机构打算做这个股票的意图已经非常明显了。这点同样用「博尓系统」能够清晰的量化出来。而现在大盘跌了13%，它涨了30%。

之后几天，转机看空头回补的出现，力度看「机构库存」的递增。拿「博尓系统」量化一下是非常清晰的。很可能好机会明天就开始了。