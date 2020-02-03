早上，低开250点之后，收到了朋友们的一堆问题，整理了几个最主要的，都是和当前行情密切相关的，和大家说说。

问题一：大幅低开250点之后，是不是下跌一步到位？

答：这个问题最多。现在不管此刻看我文章的朋友是什么个想法，极端行情别猜涨跌，你只要知道，这种大幅低开的情况下，神仙也套在里面。各路机构，前几个月进去的几千亿北上资金，也套在里面，就算真的要要出来，一定也得想办法，否则往下杀，根本连接盘都没有，而知道这点也就足够了。

问题二：反弹有没有什么先兆？

答：此刻是，两鼠相斗勇者胜，下跌未必就一定是做空力量说了算。有的时候大跌背后是空头回补会主导交易，这就说明下跌后交易力量已经出现了极大的改变，大反击的契机就在里面。是否空头回补，不用从走势上去猜，可以到应用商店，下一个「博尓系统」的手机APP，然后可以直接量化交易行为，是否出现了空头回补。

就像下面的股票，别看一开始也跌得很凶，但下跌到最后蓝色的空头回补主导就是连续不断，这就说明空头阵营出现了问题，有些资金不再做空开始回补了，并且回补的力量还很强。而这就是反弹的先兆。

问题三：一旦开始反弹，反弹力量会有多强

答：每个股票是不一样的，需要区别对待，反弹力度关键看机构资金的态度，而他们的态度，可以从「机构库存」的变化中看清楚，这同样也可以用「博尓系统」去量化，下跌中橙色的「机构库存」越来越多，就说明下跌背后机构行为越来越积极，自然后面反弹起来，力量也会更强。

最怕就是反弹了，「机构库存」依旧是消失状态，说明机构资金根本不管这个股票，那么这种反弹力度弱，难以持续。而现在这种巨大缺口的大幅低开下跌，反弹一定是很快到来的，因此眼下就是看清自己股票有没有机构资金越来越积极的行为的关键时刻。「博尓系统」，大家可以到应用商店里去下载它的APP，或者→从这里进入，是我朋友的微博，他的微博一直整理量化投资方面的心得，置顶帖里就有「博尓系统」的入口。现在提前观察两天，别等看到反弹时再猜能反弹多少，这是取胜之道。准备早点，做好后面一把的成功率就更大。







