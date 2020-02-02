今天2月2日，长假的第9天，明天必然还是在家呆着，上海要8日之后复工，但A股开始正常交易了，所以那些券商里的朋友特别纠结，也是真是难为他们了。不过沟通下来，对于别人还在家呆着，他们要提前上班这点，基本都表示没问题，因为既然股市开市了，他们就一定要上班的。真正让他们都在纠结的，还是对行情的吃不准。

当时我就在想，连业内的朋友都吃不准，就别说普通朋友了。现在大家都清楚，开盘低开是免不了的，但跌多少，会跌到哪里，是一步到位，跌了又跌，这些多数人都是吃不准的。实际也确实如此，所以今天凌晨开始，问明天开盘会如何的私信极多，要是此刻看我文章的朋友，心里也在犯嘀咕，那么，下面的内容，会对大家有帮助的。

先别猜顶，也别猜底

去年春节前，有过统计，货币型基金下降了6000亿，而股票型基金的比例增加了3.7%，今年春节前，再统计数据，基金规模已经创历史新高，而其中货币型基金继续下降6000亿，股票型基金大幅增加5008亿。其实这就是最近几年一个无法阻挡的趋势，人们投资理财的结构有明显变化，股票的投资价值被越来越认可，储蓄的搬家是无法阻挡的。所以，行情跌下去了，说资金像避难那样逃跑，只会出现在一部分股票上，而A股的总体的盘口一定是越做越大的。

这种道理，并不深奥，那些业内朋友吃不准的，是现在股票太多，到底那些是1月份做顶，后面就被抛弃的。对此，我要说，手头的囚先别去猜是不是做顶，节后开盘，也不用猜跌到哪里是做底。现在股票很多了，资金的取舍，时间跨度也很长。因此判断反击，多从个股入手，大家可以自己上手机应用商店，下个 「博尓系统」的手机版应用，然后再量化一下自己手头的股票，很可能会发现，自己的股票，有的可能真是这一把跌到底了，但有的搞不好还在诱多。具体看我下面细细说。

下一场恶化随时到来

从大节奏上讲，去年12月的行情，是建立在整体市场天时地利人和共同作用的基础上的，因为产生了1个月的全面普涨，但不可否认的是，这种上涨的基础是在炒梦，因此伴随着多数个股积累下巨大的短期获利盘之后，需要更多的资金去承接这些获利盘的时候，机构资金必然是要去取舍的。也正是因为如此，所以1月行情上半月还能扛住，下半月就只能连跌了，再碰上突发事件，直接导致下跌速度惊人。

而这背后显然就是资金取舍，尤其是机构资金的取舍。就像下面的股票，一个涨几天就跳水了，另一个上涨多日，但后面依旧一路下跌，但如果量化「机构库存」，则共同点是很明显的，就是涨上去之后，橙色的「机构库存」消失了。比如百利科技（603959），从12月3日开始启动上涨，一直涨到1月2日，之后股价从1月3日一直震荡到1月17日，期间还有过像1月14日股价大涨6%的情况，这时候你无法判断资金一定是流出，因为反复震荡的时候其实就是多空双方的一个交手，有卖就有买。但是从博尓系统对其交易行为进行分析，从1月8日开始，机构资金的活跃程度（在「博尓系统」中用「机构库存」数据表示）就已经开始下降了，到了1月17日就彻底消失了，说明机构不在主导股价，这时候你用资金进出分析，可能得出的结论还是资金有进有出，得出的结论是完全不一样的

而就节前最后一天的数据来看，机构库存消失的股票是有不少的。如果股价上涨，「机构库存」还消失，至少说明此刻，机构资金对这种上涨并不认同，结果必然是，这样的上涨，后面折腾、意外会非常多，即便出现诱多的围捕都不奇怪。所以大家对于眼下的反击，可以用「博尓系统」去量化一下交易，现在研究量化的朋友也是很多的，我一朋友在微博里整理了很多量化投资的心得，其中置顶帖里就有「博尓系统」的入口，→点这里可以进入，自己来量化就非常清楚，出现「机构库存」消失交易状态要特别注意。这情况去年11月已经大面积的发生过一次，同样的坑可别掉下去两次。

一批资金全力以赴

另外，大家去量化的时候，特别注意做多主导力量的变化，因为很多股票一旦这次调整到位，市场机构必然全力出击，谁都清楚，未来会有更多机构资金进场，只是股票太多，拉不起全部，但局部攻击的猛烈，不会逊色于任何一波大牛市。这种时候，如果跌下来了还没决心去做，难道还等涨上去再买套？所以这也难怪，一些股票一旦被做多力量所主导，做多的力量就会越来越强，这个波段就拔起来了。比如像久其软件（002279），该股从11月29日开始上涨，一直到12月18日，突破前期高点后开始出现回落，而这个回落的过程可不是小幅调整，而是大幅调整，从12月18日到12月24日股价重新上涨之前，这四个交易日，下跌近10%，关键低点距离启动位置还不到1毛钱，几乎就已经跌回原点，相信但就走势来看，很难让人联想到连续上涨，就算涨也是以后的事情。



但是你把这数据量化之后，就会发现不一样的情况，虽然从12月18日到12月24日，股价持续下跌，但是从机构资金行为角度去看，机构资金却是处于一直活跃的状态，说明机构资金压根没有跑，这在我用的量化系统中称为「机构蓄势」现象，果然股价5，从12月24日开始继续上涨，这次一口气涨幅超过15%。

所以说，同样的震荡，走势上一开始可能还一样，但就是因为交易状态不同，主导交易的力量不同，结果就会完全不同。这也是当前黄金、陷阱并存原因，如果说1月的攻击中，一些黄金已经展示了他的璀璨，但更多的金矿显然还埋在低位。但即便如此，赌也没什么好赌的，真摊上个陷阱股也是郁闷的。所以大家自己上手机应用商店，下个「博尓系统」的手机版应用，面对眼下这种反击，量化清楚之后再定怎么操作，保险很多，安全很多，利益恐怕也会大很多的。



