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万亿套牢万亿自救，不会一跌了事！

(2020-02-01 11:24:21)
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量化投资

量化交易

股票

23日的A股行情重新交易倒计时了，很多朋友跟我沟通A股开出来之后会如何？这点我和很多业内的朋友都交流过，开盘大幅低开几乎是没悬念的。但之后的变化，不同股票之间一定是天差地别。

 

谁正火烧屁股？

原因也很简单，这次是突发事件，不是哪个机构资金可以预期到的。所以节前北向资金才卖出120亿，而之前的净流入，是几千亿的级别，并且已经都获利了。外加从8000亿水平盘升到10000亿以上的融资盘，他们也是获利的。这些资金没出来，自然肯定是急的火烧屁股。和一个券商资管部门，很资深的朋友聊过这个话题，这些资金无非两种选择，一种是夺路而逃，比谁跑的快。一种是让股价一步到位，然后重新做起来。而到底采取哪一种，全在于那些机构资金对形势的判断和对利益的抉择。

 

开盘之后的两种抉择

沟通对我也是有启发的，首先，由于是突发事件，过去的走势并不能影响接下来的走势，但这段时间机构资金的态度，肯定会直接影响到机构资金在A股开盘之后的行为。而对于机构行为的判断，拿「博尓系统」去量化交易会非常高效，只要注意橙色的「机构库存」变化，就会变得非常清楚。

 

下面图里的股票，调整的时候早早的橙色机构库存消失，结果就是从哪来回哪去的状态，现在这种股票也是有的，对这样的股票，节后不能报幻象。大家可以到应用商店，下载一个博尓系统APP，就能直接量化出机构库存机构库存如果在上涨中消失，就说明机构资金并不认同当前的股价，那么后面就悬了。另外，现在对量化投资研究的人也很多，我给大家一个我朋友的微博，点这里进入，他微博里一直在整理量化投资方面的技巧，置顶帖里就放着博尓系统的入口，→可以直接点进去用

万亿套牢万亿自救，不会一跌了事！

同样，大家手头股票未必就一定和上面的股票一样，机构库存早早消失，有些股票哪怕下跌，机构库存就是维持在一定水平上，甚至反而增加。这就说明机构资金对于这样的股票，还是比较有信心的，肯定有机构不离不弃，甚至反复加码，这样股票在面对突发事件时，爆发力一定会更强，就像下面图里的股票那样。


万亿套牢万亿自救，不会一跌了事！

对此我也不少搞期货的朋友聊过，海外A50期货的大跌，实际就是A股这边停牌，那些海外的、国内的机构拿A50对冲下跌风险，所以真正A，倒别想着跌的如何如何，逼近总的来说，机构资金都进来了，没来得及出去，后面一步到位的下跌，必然导致那上万亿资金的套牢，然后必然是全面自救。从这个角度讲，大家现在先去应用商店，下载好博尓系统APP之后，多多注意那些机构库存不减反增的股票，后面反而那捞便宜货的。



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