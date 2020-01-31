中年的抉择，炒股人生都同理(2020-01-31 14:32:18)
本来今天是第一个交易日，虽然现在不开市，但有一点，海外市场的走势已经给我们做了示范，实际上无论是港股市场还是欧美市场，基本上都是在短暂恐慌之后，开始恢复理性。
所以就这个现象，今天有一家平台约我做了一个专访，也谈到了这个问题，是不是要给大家正本清源一下，我觉得是有必要的，但我要说的绝不是什么看什么国外没事，我们也不要太紧张，相反大家应该提前做好预案，调整中该走的必须要走。
此话如何说？给大家分享个案例，还是年初的时候，一帮大学同学聚会，系里面大刘和小刘两个人，也算有点积蓄，所以这两年一直在炒股，大刘买的是科技股，而小刘买的是医药股，结果大家高下立见，大刘的科技股除了年初有点问题之外，基本就一路上涨，但是小刘的医药股除了年末一波行情，到年底是惨不忍睹，但是饭桌上，小刘透露出两个字「不服」，他说怎么也想不通，目前人口越来越老龄化，看病越来越难，怎么看医药股都是有人口红利做背书的呀。大刘就说了，科学技术是第一生产力，如果没有科技进步，天天吃药也不能阻碍人类死亡啊，好的科技企业就是能常青，以前有IBM，未来还会有，希望自己的孩子结婚时能分享中国经济的高速成长。两个人争执不下，最后我用一个问题，平息了他们的话题。我问他们，一个人50岁之前穷困潦倒，但是50岁之后开始飞黄腾达，另一个呢，大学毕业开始顺风顺水30年，然后从50岁开始饱尝人间疾苦，最后穷困潦倒郁郁而终，请问你做哪种人？两个人都陷入了沉思。
50岁，人生的岔路口
的确，如果我们知道结果，我相信很多人会选择前者，但是我们并不知道我们哪天会好，所以多数人的选择就是努力活在当下，就像这次突发事件，虽然我们不知道幸福在哪一天来临，但是我们所有人都在努力，我们相信通过我们的努力，我们能阻止悲剧的发生。而大刘的信念就是来自于儿子，来自于对国运的坚信，所以才会在2018年科技股遍地哀鸿的时候，勇敢坚定持有，才能躲过了这一波又一波的调整。实际上大多数人都没有分享到科技股的这波红利，其实原因就是买进去就想着哪天要跌，结果没拿几天就跑掉了。
现在差，未必最终差
其实这个故事，对于眼下的操作来说，也是一样的道理。并非说现在差将来一定差，但也绝不是现在差，将来一定好。原因就是我自己所接触的这些朋友中，很多都经历过2003年的那次风波，他们对这早已经有准备，一切都是预料之中的。而这点我自己通过量化分析手段，发现多数资金选择其实在节前已经敲定了。
这里特别说下，为啥用量化手段，因为我自己做了这二十年股票下来，最大的感受就是我们所有的分析太过于单一化，绝对化，就是参考一个因素，而且非黑即白，实际证券市场早就被证明是混沌现象，没有绝对的情况出现，或许有人说我看多个技术指标就不是单一化了吧？在我看来这叫伪多元化，因为这些指标都是独立计算的，彼此之间没有联系，而量化很好地解决了这个问题，在一个时点中考虑多因素分析，这是现在计算机技术发展的成果。
我自己用的是博尓量化分析系统，我通过博尓系统对节前2000多家个股的资金行为逐一复盘发现，就像我前面说的，大资金的选择是泾渭分明的
比如节前最后一天涨停的深康佳A（000016），该股就是很典型的股价震荡的时候，机构资金不断活跃的代表。从1月15日股价创新高后，就出现连续四天的调整，期间股价最大跌幅接近8%，但是用博尓系统对其交易行为进行分析之后发现，博尓系统中反映机构行为活跃程度的「机构库存」数据从1月9日开始一直处于增长的阶段，结果股价从1月22日开始连续两天逆势大涨，涨幅接近15%。
其实这道理是很简单的，「机构库存」越来越多，自然是机构在股票里越来越活跃，碰上股票震荡，或者股票下跌，那么这种表现显然就是机构资金对当前股价是非常有兴趣的。碰上现在都是机构市，当然这种状态下，反攻力量非常大。所以此刻大家手中的股票，即便遇到下跌，也是看机构的想法，可以和我一样，上应用商店，下个「博尓系统」的手机应用，去量化下。另外，除了使用APP之外，我这里留个入口给大家，→可以由此进入，是我朋友的微博，他微博上一直研究量化投资，置顶帖里就有「博尓系统」的入口。
君子不立危墙下
开篇说了，还有一些必须走，这又是为啥，其实也就是没有机构资金关注的个股。像节前最后一天一字跌停的百利科技（603959），用博尓系统对其交易行为进行分析，该股从1月20日开始「机构库存」就已经消失，而当时股价还在横盘震荡，结果机构跑路之后，股价就是彻底翻车了。
面对这种「机构库存」干脆消失的股票，这就完全不同了，「机构库存」消失，要么是机构跑了，要么是机构不管了，但无论是哪一种，但不好。即便再前景远大，眼下要是拿着，就是明吃亏，未来还不知道，何必去扛？当然，这道理对于大家来说也是一样的，到用商店，上应用商店，下个「博尓系统」的手机应用，去量化自己手头股票的「机构库存」，君子不立危墙之下。另外，除了使用APP之外，我这里留个入口给大家，→可以由此进入，是我朋友的微博，他微博上一直研究量化投资，置顶帖里就有「博尓系统」的入口。
每个人都有信仰，有信仰的人是值得敬佩的，就像昨天看到一哥们说，打死不做眼下的医药股，因为现在的医药股上涨都是拿泪水换来的，而我的信仰就是量化。
所以就这个现象，今天有一家平台约我做了一个专访，也谈到了这个问题，是不是要给大家正本清源一下，我觉得是有必要的，但我要说的绝不是什么看什么国外没事，我们也不要太紧张，相反大家应该提前做好预案，调整中该走的必须要走。
50岁，人生的岔路口
的确，如果我们知道结果，我相信很多人会选择前者，但是我们并不知道我们哪天会好，所以多数人的选择就是努力活在当下，就像这次突发事件，虽然我们不知道幸福在哪一天来临，但是我们所有人都在努力，我们相信通过我们的努力，我们能阻止悲剧的发生。而大刘的信念就是来自于儿子，来自于对国运的坚信，所以才会在2018年科技股遍地哀鸿的时候，勇敢坚定持有，才能躲过了这一波又一波的调整。实际上大多数人都没有分享到科技股的这波红利，其实原因就是买进去就想着哪天要跌，结果没拿几天就跑掉了。
现在差，未必最终差
其实这个故事，对于眼下的操作来说，也是一样的道理。并非说现在差将来一定差，但也绝不是现在差，将来一定好。原因就是我自己所接触的这些朋友中，很多都经历过2003年的那次风波，他们对这早已经有准备，一切都是预料之中的。而这点我自己通过量化分析手段，发现多数资金选择其实在节前已经敲定了。
这里特别说下，为啥用量化手段，因为我自己做了这二十年股票下来，最大的感受就是我们所有的分析太过于单一化，绝对化，就是参考一个因素，而且非黑即白，实际证券市场早就被证明是混沌现象，没有绝对的情况出现，或许有人说我看多个技术指标就不是单一化了吧？在我看来这叫伪多元化，因为这些指标都是独立计算的，彼此之间没有联系，而量化很好地解决了这个问题，在一个时点中考虑多因素分析，这是现在计算机技术发展的成果。
我自己用的是博尓量化分析系统，我通过博尓系统对节前2000多家个股的资金行为逐一复盘发现，就像我前面说的，大资金的选择是泾渭分明的
比如节前最后一天涨停的深康佳A（000016），该股就是很典型的股价震荡的时候，机构资金不断活跃的代表。从1月15日股价创新高后，就出现连续四天的调整，期间股价最大跌幅接近8%，但是用博尓系统对其交易行为进行分析之后发现，博尓系统中反映机构行为活跃程度的「机构库存」数据从1月9日开始一直处于增长的阶段，结果股价从1月22日开始连续两天逆势大涨，涨幅接近15%。
其实这道理是很简单的，「机构库存」越来越多，自然是机构在股票里越来越活跃，碰上股票震荡，或者股票下跌，那么这种表现显然就是机构资金对当前股价是非常有兴趣的。碰上现在都是机构市，当然这种状态下，反攻力量非常大。所以此刻大家手中的股票，即便遇到下跌，也是看机构的想法，可以和我一样，上应用商店，下个「博尓系统」的手机应用，去量化下。另外，除了使用APP之外，我这里留个入口给大家，→可以由此进入，是我朋友的微博，他微博上一直研究量化投资，置顶帖里就有「博尓系统」的入口。
君子不立危墙下
开篇说了，还有一些必须走，这又是为啥，其实也就是没有机构资金关注的个股。像节前最后一天一字跌停的百利科技（603959），用博尓系统对其交易行为进行分析，该股从1月20日开始「机构库存」就已经消失，而当时股价还在横盘震荡，结果机构跑路之后，股价就是彻底翻车了。
面对这种「机构库存」干脆消失的股票，这就完全不同了，「机构库存」消失，要么是机构跑了，要么是机构不管了，但无论是哪一种，但不好。即便再前景远大，眼下要是拿着，就是明吃亏，未来还不知道，何必去扛？当然，这道理对于大家来说也是一样的，到用商店，上应用商店，下个「博尓系统」的手机应用，去量化自己手头股票的「机构库存」，君子不立危墙之下。另外，除了使用APP之外，我这里留个入口给大家，→可以由此进入，是我朋友的微博，他微博上一直研究量化投资，置顶帖里就有「博尓系统」的入口。
每个人都有信仰，有信仰的人是值得敬佩的，就像昨天看到一哥们说，打死不做眼下的医药股，因为现在的医药股上涨都是拿泪水换来的，而我的信仰就是量化。
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