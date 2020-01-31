另外，除了使用

之外，我这里留个入口给大家，→

，是我朋友的微博，他微博上一直研究量化投资，置顶帖里就有「博尓系统」的入口。

另外，除了使用

之外，我这里留个入口给大家，→

，是我朋友的微博，他微博上一直研究量化投资，置顶帖里就有「博尓系统」的入口。