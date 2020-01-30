长假已经第6天，看了很多朋友从新冠影响出发，来分析后面的行情；也有朋友从海外市场、港股的表现来分析后面的行情。因为看的太多，所以我就想应该换个角度去看待这个市场，所以下面我从流通市值的角度来看一下这个市场。至少有两大关键，我们必须认识到。

10年6倍的增长

下面图，是我请量化研究中心的朋友提过整理的数据，红线代表市场的流通市值水平。从流通市值看，A股的成长是惊人的。2007年6124点时，不过5万亿流通市值，而2011年则是15万亿，2015年翻倍达到30万亿，但30万亿成了一个大坎，并不容易过去，从而有了两个关键点。

第一个关键点是市场成交量，目前流通市值不断增加，所以即便指数没怎么涨，但流通市值的规模依旧是接近了30万亿的水平，2015年的时候，流通市值之所以能够超过30万亿，是靠融资杠杆，制造了一天10000亿的成交额，消化获利盘来达到的。2019年一季度达到30万亿水平，也是一天沪市5000~6000亿的水平。此刻如果上涨，获利盘一定也不会少的，如果成交量跟不上，涨一两天没问题，但真正过30万亿这道坎，难的无法现象，这也是短期调整的内在重要原因。

局部大牛

于是就有了第二个关键点，那就是，没有这个成交量水平，在各路资金进场预期不断明确的背景下，局部大行情肯定会出现。而这方面一定认清。对此大家可以用「博尓系统」，抓紧量化交易，尤其是量化机构行为，局部大牛阶段，牛股的交易行为，与普通股票却别极大。

比如同样两个上涨的股票，牛股之所以能一涨再涨，不是当中没调整，而调整中，机构行为依旧积极，几乎不减。而普通股票，很容易出现上涨没几天，「「机构库存」」反而消失了。