海外大跌猫腻多，借题发挥大动作(2020-01-28 18:49:21)
原本今天开始，大家就会写「假期余额不足」，结果未曾想到变成「春节模式」重新开启。这是圈内几个朋友发给我的消息，里面虽然有一丝戏谑，但也透露着无奈。一哥们更厉害，发了一张他们家狗狗的照片，可怜的狗狗扒着窗口，显然不能溜达，给憋坏了。所以，更多的朋友关心起股市的情况。这不，通过微博私信我的朋友也不少，还有好些人在讨论股市为啥不多放几天。其实我们也要理解管理层，现在大A和国际接轨，你一直不开门，自然是有问题的，所以此刻多一份理解。至于啥咋上班，其实我们这行，很多人都可以网上办公的。
也有一部分朋友担心开盘后大跌，因为无论是亚洲，还是欧美，目前几乎是清一色下跌，这话题要比前面这个有点价值，但依我自己看，依然是过度反应了，且不说过去这段时间，我大A早已走出独立行情，就是按照以往去看，海外市场对A股的影响也是有限的。其实再进一步看，节前连续的调整，不仅将这次事件的影响已经体现出来了，更是另有所图。
不看脸色、惊天地、泣鬼神
其实收官一战，各路资金已经是都拼了老命了，不到一周时间，从我用的博尓系统对机构资金行为的追踪来看，1月15日连续三天有机构资金活跃迹象的个股从84%直接跳水到33%，换言之超过2/3的个股都已经没有机构资金活跃，可以说这种大逃亡是惊天地、泣鬼神。而目前33%的机构资金活跃度和去年行情见底时的21%仅有不到10%的差距，也就是说，目前剩下的个股中多数已经不可能再出现资金逃脱了，要跑早就撤退了，所以这种形势之下，如果到现在，还不知道手头股票的调整是不是有主力资金，那最好先到手机应用商店下一个「博尓系统」的手机应用，然后去量化一下交易，不需要几秒钟，就知道在这行情里是不是跟上了主流资金的节奏。除了使用APP之外，我这里留个入口给大家，→可以由此进入，是我朋友的微博，他微博上一直研究量化投资，置顶帖里就有「博尓系统」 的入口。
从春做到夏
所以眼下你或许觉得未来很多的不确定，但在我看来，其实现在的情况看上去越糟糕，就有证明之前一系列严格的措施有多明智，这个提前量已经打下，所以节后如果再出现调整的话，这时候如果看到机构资金在不断活跃，那再去恐慌就没有任何必要了。
而实际真正有积极行动的股票，很多不仅仅是最近几天反击时，出现机构库存，实际在之前的下跌、震荡中，机构库存已经增加了。节前一些个股已经出现了类似的情况，就像节前最后一周连续大涨的江南高纤（600527），看上去是因为突发情况导致口罩概念股爆发，实际上就算没有这一幕，该股的爆发也是早晚的事情，要知道用我用的博尓系统去看的话，就会发现，系统中反映机构资金活跃程度的「机构库存」数据从去年11月27日已经开始持续增加，虽然说从11月27日一直到1月17日，长达两个月的时间，该股的股价只有涨了9分钱，但是「机构库存」数据却是连续37个交易日活跃，所以机构早已经潜伏进去，而且就是在股价调整的过程中就已经开始拼命低吸了。
实际上，由于之前1年多的锤炼，当前的资金对盘大盘小已经没有心理压力，只要眼下「机构库存」能不断的增加，哪怕市值大如茅台、共黄，也照样健步如飞。而大家量化自己关心的股票，也可以上应用商店，下个「博尓系统」的手机应用，再自己去量化“机构库存”，去年股票的波段炒作，已经为今年春节后的行情做了一个很好的榜样，只要和大机构在一起，是有机会从直接从春天持续表现到夏天的。
节后这波错过就亏大
当然，现在看有没有主力部队参与自己手头的股票，最直观的就是拿系统量化「机构库存」是不是还有。真正被机构看上，肯定是有「机构库存」数据出现的的，如果在调整过程中，「机构库存」数据不断下降。或者说已经消失的。就算有反弹也不值得留恋。就像联络互动（002280），用博尓系统对其交易行为进行量化分析之后，发现该股的「机构库存」数据1月16日股价创下短期新高之后就开始下降了，之后更是一路下降，那这时候就要特别当心，就算1月20日和21日连续反弹，但因为没有机构资金支撑，结果之后就是两个跌停板打赏。
显然，无论是调整中「机构库存」数据下降或者说消失的，这样的股票，就算前期表现不错，但时过境迁，尤其是现在还在横盘的，都是虚的，大家最好上应用商店，下个「博尓系统」的手机应用，自己量化反击中有没有「机构库存」，一直处于消失状态必须警觉，摊上一个就错过一波，亏大了。
也有一部分朋友担心开盘后大跌，因为无论是亚洲，还是欧美，目前几乎是清一色下跌，这话题要比前面这个有点价值，但依我自己看，依然是过度反应了，且不说过去这段时间，我大A早已走出独立行情，就是按照以往去看，海外市场对A股的影响也是有限的。其实再进一步看，节前连续的调整，不仅将这次事件的影响已经体现出来了，更是另有所图。
不看脸色、惊天地、泣鬼神
其实收官一战，各路资金已经是都拼了老命了，不到一周时间，从我用的博尓系统对机构资金行为的追踪来看，1月15日连续三天有机构资金活跃迹象的个股从84%直接跳水到33%，换言之超过2/3的个股都已经没有机构资金活跃，可以说这种大逃亡是惊天地、泣鬼神。而目前33%的机构资金活跃度和去年行情见底时的21%仅有不到10%的差距，也就是说，目前剩下的个股中多数已经不可能再出现资金逃脱了，要跑早就撤退了，所以这种形势之下，如果到现在，还不知道手头股票的调整是不是有主力资金，那最好先到手机应用商店下一个「博尓系统」的手机应用，然后去量化一下交易，不需要几秒钟，就知道在这行情里是不是跟上了主流资金的节奏。除了使用APP之外，我这里留个入口给大家，→可以由此进入，是我朋友的微博，他微博上一直研究量化投资，置顶帖里就有「博尓系统」 的入口。
从春做到夏
所以眼下你或许觉得未来很多的不确定，但在我看来，其实现在的情况看上去越糟糕，就有证明之前一系列严格的措施有多明智，这个提前量已经打下，所以节后如果再出现调整的话，这时候如果看到机构资金在不断活跃，那再去恐慌就没有任何必要了。
而实际真正有积极行动的股票，很多不仅仅是最近几天反击时，出现机构库存，实际在之前的下跌、震荡中，机构库存已经增加了。节前一些个股已经出现了类似的情况，就像节前最后一周连续大涨的江南高纤（600527），看上去是因为突发情况导致口罩概念股爆发，实际上就算没有这一幕，该股的爆发也是早晚的事情，要知道用我用的博尓系统去看的话，就会发现，系统中反映机构资金活跃程度的「机构库存」数据从去年11月27日已经开始持续增加，虽然说从11月27日一直到1月17日，长达两个月的时间，该股的股价只有涨了9分钱，但是「机构库存」数据却是连续37个交易日活跃，所以机构早已经潜伏进去，而且就是在股价调整的过程中就已经开始拼命低吸了。
实际上，由于之前1年多的锤炼，当前的资金对盘大盘小已经没有心理压力，只要眼下「机构库存」能不断的增加，哪怕市值大如茅台、共黄，也照样健步如飞。而大家量化自己关心的股票，也可以上应用商店，下个「博尓系统」的手机应用，再自己去量化“机构库存”，去年股票的波段炒作，已经为今年春节后的行情做了一个很好的榜样，只要和大机构在一起，是有机会从直接从春天持续表现到夏天的。
节后这波错过就亏大
当然，现在看有没有主力部队参与自己手头的股票，最直观的就是拿系统量化「机构库存」是不是还有。真正被机构看上，肯定是有「机构库存」数据出现的的，如果在调整过程中，「机构库存」数据不断下降。或者说已经消失的。就算有反弹也不值得留恋。就像联络互动（002280），用博尓系统对其交易行为进行量化分析之后，发现该股的「机构库存」数据1月16日股价创下短期新高之后就开始下降了，之后更是一路下降，那这时候就要特别当心，就算1月20日和21日连续反弹，但因为没有机构资金支撑，结果之后就是两个跌停板打赏。
显然，无论是调整中「机构库存」数据下降或者说消失的，这样的股票，就算前期表现不错，但时过境迁，尤其是现在还在横盘的，都是虚的，大家最好上应用商店，下个「博尓系统」的手机应用，自己量化反击中有没有「机构库存」，一直处于消失状态必须警觉，摊上一个就错过一波，亏大了。
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