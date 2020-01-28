



原本今天开始，大家就会写「假期余额不足」，结果未曾想到变成「春节模式」重新开启。这是圈内几个朋友发给我的消息，里面虽然有一丝戏谑，但也透露着无奈。一哥们更厉害，发了一张他们家狗狗的照片，可怜的狗狗扒着窗口，显然不能溜达，给憋坏了。所以，更多的朋友关心起股市的情况。这不，通过微博私信我的朋友也不少，还有好些人在讨论股市为啥不多放几天。其实我们也要理解管理层，现在大A和国际接轨，你一直不开门，自然是有问题的，所以此刻多一份理解。至于啥咋上班，其实我们这行，很多人都可以网上办公的。