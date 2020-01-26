春节，我和业内好几个朋友都在盯着这次突发事件的进展。有朋友说，真要是放15天，抓紧可以到国外去兜一圈了。但有点大家都很清楚，无论是放7天，还是放15天，开市之后都是直接利好，因为7天说明影响不大，15天就是尘埃落定。所以，不管是亲戚还是朋友，问我对行情的开饭，我都说，该有的肉一定会有，只是别心急就行了。

吃肉也得有先有后

之所以这么说，原因就是，不管怎么说，现在资金的主战场是在大消费、大科技里，但资金从高往底走是肯定的，只是从来不会简单的天天的向上反击，一路涨那就没人跑了，筹码吃不到，就只会是替人抬轿，那谁会愿意去做？不论，什么时候去做股票，这点都不会变的，一定是下面吃到货了之后再动作的。而这种走势背后的交易细节，大家可以到手机应用商店去下一个 「博尓系统」 的手机应用，然后去量化，这段时间「机构库存」的变化，只有机构库存出现了，增加了，吃到筹码了，后面的行情才会干净利落。

心急也等库存升

2019年以来，阶段的调整我们遇到过很多次了，调整的时候，早个一两天动手还是晚个一两天动手，没差多少，但如果量化出来「机构库存」开始增加了，那就不一样了。「机构库存」提升，爆发也就近了。

我想不管是处于什么目的，市场里的多数人都希望自己的股票，出现上涨越早越好，包括我这么希望。但希望归希望，操作上是不能一厢情愿的，大家要是看到节前自己的股票也是在磨蹭的话，那最好去量化一下，除了使用APP之外，我这里留个入口给大家，→可以由此进入，是我朋友的微博，他微博上一直研究量化投资，置顶帖里就有「博尓系统」 的入口。眼下机构不动作，靠散户的热情是不顶事的。散户现在套牢的多，都在等人救，所以不能指望的。也只有机构动手，吃到货了，「机构库存」增加之后，才真值得去博一博下一个波段。

它不折腾，咱不乱来

否则如果是没库存的股票，说实话，真的是折腾死了，涨还未必能涨的多，看上去像涨，结果就是上去不去。道理上面都说了，机构没吃到货，靠散户、游资往上打，基本没机会。有的股票，之前看上去挺抗跌，还逆势走，但「机构库存」如果没有了，很可能市场反弹了，它到没戏了，结果依旧一点都不好。





节前收官之后，和上面图里一样的股票，是有不少的。最好大家自己别摊上，摊上了确实郁闷。但不管怎么说，量化总要先去量化一下好的，大家可以先上应用商店，下好「博尓系统」 的手机应用，至少事先量化好之后，心里基本都有个准备了，真没「机构库存」，那就短线做好了，涨上去就跑，跌下来在看机构有没有吃到货，「机构库存」出现了，再买回来也一样。节日里先量化清楚，节后再看「机构库存」的变化，哪些股票是块小鲜肉，一眼就看清了。







