鼠年初一开始，这个春节基本宅在家里，亲戚走动都少，所以关注数据就比较多，聊的也比较多。除夕晚上拜年的时候，大家也不忘交流一下股票。从数据上看，虽然节前跌了近100点，在历年春节前都是罕见的，但是大趋势并不会改变。去年春节前，有过统计，货币型基金下降了6000亿，而股票型基金的比例增加了3.7%，今年春节前，再统计数据，基金规模已经创历史新高，而其中货币型基金继续下降6000亿，股票型基金大幅增加5008亿。其实这就是最近几年一个无法阻挡的趋势，人们投资理财的结构有明显变化，股票的投资价值被越来越认可，储蓄的搬家是无法阻挡的。于是，昨晚上，问百点大跌之后，节后会不会有像样的反扑甚至翻转的朋友是很多的，甚至讨论都讨论的很长时间。

顶、底、腰都不要猜

对此，我要说，当前的市场震荡，别简单的猜是顶，是底，是腰。现在股票很多了，资金的取舍，时间跨度也很长。因此判断反击，多从个股入手，大家可以自己上手机应用商店，下个 「博尓系统」的手机APP，然后再量化一下自己手头的股票，很可能会发现，自己的股票，有的可能真是这一把跌到底了，但有的搞不好还在诱多。具体看我下面细细说。

下一场恶化随时到来

从大节奏上讲，去年12月的行情，是建立在整体市场天时地利人和共同作用的基础上的，因为产生了1个月的全面普涨，但不可否认的是，这种上涨的基础是在炒梦，因此伴随着多数个股积累下巨大的短期获利盘之后，需要更多的资金去承接这些获利盘的时候，机构资金必然是要去取舍的。也正是因为如此，所以1月行情上半月还能扛住，下半月就只能连跌了，再碰上突发事件，直接导致下跌速度惊人。

而这背后显然就是资金取舍，尤其是机构资金的取舍。就像下面的股票，一个涨几天就跳水了，另一个上涨多日，但后面依旧一路下跌，但如果量化「机构库存」，则共同点是很明显的，就是涨上去之后，橙色的「机构库存」消失了。

而就节前最后一天的数据来看，机构库存消失的股票是有不少的。如果股价上涨，「机构库存」还消失，至少说明此刻，机构资金对这种上涨并不认同，结果必然是，这样的上涨，后面折腾、意外会非常多，即便出现诱多的围捕都不奇怪。所以大家对于眼下的反击，可以用「博尓系统」去量化一下交易，现在研究量化的朋友也是很多的，我一朋友在微博里整理了很多量化投资的心得，其中置顶帖里就有「博尓系统」的入口，→点这里可以进入，自己来量化就非常清楚，出现「机构库存」消失交易状态要特别注意。这情况去年11月已经大面积的发生过一次，同样的坑可别掉下去两次。

一批资金全力以赴

另外，大家去量化的时候，特别注意做多主导力量的变化，因为很多股票一旦这次调整到位，市场机构必然全力出击，谁都清楚，未来会有更多机构资金进场，只是股票太多，拉不起全部，但局部攻击的猛烈，不会逊色于任何一波大牛市。这种时候，如果跌下来了还没决心去做，难道还等涨上去再买套？所以这也难怪，一些股票一旦被做多力量所主导，做多的力量就会越来越强，这个波段就拔起来了。而这种交易状态，则显露出另一种明显特征，「机构库存」在不断增加，并且交易力量上，是红色的做多主导连续不断。下图股票的这种状态，在1月份里也是比比皆是的。





所以说，同样的震荡，走势上一开始可能还一样，但就是因为交易状态不同，主导交易的力量不同，结果就会完全不同。这也是当前黄金、陷阱并存原因，如果说1月的攻击中，一些黄金已经展示了他的璀璨，但更多的金矿显然还埋在低位。但即便如此，赌也没什么好赌的，真摊上个陷阱股也是郁闷的。所以大家自己上手机应用商店，下个「博尓系统」的手机版APP，面对眼下这种反击，量化清楚之后再定怎么操作，保险很多，安全很多，利益恐怕也会大很多的。







