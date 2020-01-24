猪年行情，昨天已经结束，马上要迎来浮想联翩的“金鼠”年。所以特别总结一下过去的一年，虽然猪年行情不算特别好（2月5日~1月24日涨幅13.6%，前高后低），但是收获不少，跟大家说说，让金鼠年的成色更加高一点。

局部机构增量推动市

从昨晚开始，翻看了2000家以上的股票，第一个总结就是，猪年这一整年行情，根本上说就是“机构增量局部推动市”。机构集中买啥，啥就涨的飞起来，而不买的呢？就是折腾，劳而无功。

新年行情的隐藏主线

而新的“金鼠”年里，好的地方是，机构资金的规模，经过2019年的发展，肯定是大幅扩大了，但同时，多数股票的股价也不是2019年初那么便宜了。正如一个公募里的朋友说，现在有很多人担忧鼠年1季度的行情，无非是很多股票都不便宜了，选股上有困难，但不要忘记，新增的资金后面源源不断，必然是要买股票的，尤其是外资，和海外股市相比，A股的吸引力依旧是极大的。因此“机构增量推动市”特征不会改变。而在“表面钱少，购买力不弱”的局面下，其实大家自己上应用商店，下好一个「博尓系统」的手机应用，自己去量化一下「机构库存」的变化，这是观察机构增量推动最直观的办法，一个个波段走牛的股票，都能看到「机构库存」相应的变化。下面我细细说。

翻盘攻势从不偶然

过去的一年里，无论是3月炒大科技、6月炒大消费、11月炒大基建，以及后后面炒农业股、网红股，热点虽然各不相同，但如果去量化一下「机构库存」，我们都可以看到，这些股票在波动攻击的开始，橙色的「机构库存」在不断提升。「机构库存」是对这个阶段积极机构行为的量化，机构库存水平比之前更高，显然就说明，机构发动行情的积极性比之前更厉害。能不出大行情吗？随便去看哪个去年9月以来大涨的股票，机构库存都这个状态。

正是由于资金源源不断进入，又加上3700多只股票，选择，准备都需要时间，因此会资金会有条不紊的稳步参与。导致「机构库存」的逐步提升。而未来一两个月，最大的机会就是在这里。这种资金介入是涨30%、50%还是翻倍，这我并不清楚，但这样的股票接下来涨幅一定不小，非常值得去做，这是肯定的。现在研究量化的朋友也是很多的，我一朋友在微博里整理了很多量化投资的心得，其中置顶帖里就有「博尓系统」的入口，→点这里可以进入，自己来量化就非常清楚，包括大家自己手头的股票，节前快速调整之后，节后反击肯定是有的，关键是反击背后的「机构库存」有没有稳步增加，如果是稳步增加的，金猪年里抱金砖了。

有好必有坏

当然，如果涨上去的时候，机构库存大不如前，那恐怕这样的股票，一时半会儿也好不起来。更有甚者，如果上涨中，机构库存反而越来越小，那就糟糕了，保不准就是机构坚决做空的股票。这种股票很容易出现突然下跌，然后把多日涨幅一扫而空，就像下面图里的股票那样。

所以春节里，不用花很多时间在研究行情上，看一下最近的「机构库存」变化，就能把握住接下来行情的主线。而自己手头的股票，走大反击的机会有多大，一样可以上应用商店，下个「博尓系统」APP，来量化清楚，眼下看上去是同样涨了两三天，但后面有的走主升创新高，有的涨两天就再跌回去，这些并非节后随机走出来的，行情从来没有无缘无故的涨跌，关键是大家是否看的清，因为当前的主线就在于“机构增量推动”最终会选择什么样的股票，而一旦选择了，机构库存的水平一定大增，瞒不住的。当然如果「机构库存」都没有了，那就是涨两天又跌回去。这总股票大家早离场。







