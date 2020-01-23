行情80多点下跌，做多跌100点，又是马上要春节，所以不少朋友跟我说，不看盘了，都买年货去了。按说过年前这样也挺正常的。但让我意外的事情是，给业内券商、公募、私募的朋友拜早年，却发现他们今天还在忙，并且好几个都跟我说，眼下忙着处理一批，然后过节有事干了，意料之外的机会一定不能放过。当时聊的时候，我深深感到，为什么说股市是总是只有两成人赚钱，就是因为多数人看到的只是平淡、正常，而有一小部分人，在里面看到大的发财机会。

抓紧处理，节后最大的悬念

对于他们说抓紧处理股票，我是比较敏感的，所以就盯着问，到底处理什么？然后好几个业内朋友，跟我说的大体意思都差不多，就是本来这轮上涨之后，他们就已经有打算会把一些自己不看好的股票，在上涨之后出掉，只不过之前预期行情应该还能上去，就没走。但突发事件之后，预期被打破了，所以这些不怎么看好的，就节前走了，免得节日里还有再出什么不确定的因素。包括今天市场的下跌，他们都觉得，就是很多机构基本都一个思路，把一些不看好的清掉，所以今天跌60点，他们觉得就是大家集中做清理造成的。

因为一些股票都清理掉了，所以他们也不瞒我，就直接跟我说，某某股票被清了。而我自己一看他们清的股票，发现这哪是今天临时起意，觉得要清股票，之前已经明显有在跑了。我之所以能这么说，也是因为，我拿「博尓系统」去量化交易，这些股票的「机构库存」，早在一周之前，哪怕股价还在上涨，「机构库存」已经下降并且消失。这说明之前这些股票里肯定有机构资金逐步撤退，甚至放弃，而今天完全是无抵抗的下跌。

提前撤退，此刻收割

像晨鑫科技，1月6日~1月9日多次上攻，但上攻背后，拿系统量化，橙色的「机构库存」越来越弱，说明上攻中，机构资金已经出现分歧，1月14日「机构库存」干脆消失，说明做不上去，机构集体选择不做了，结果就是「机构库存」消失，然后1月14日到现在，天天下跌，没有一天涨过。

还有像金鸿控股，是一个一家券商做资管的朋友跟搜或，他们年初配置低价的大基建股票，当时就配过金鸿控股，但基本面确实没有因为大基建的投入而然改善，所以一看不成，还是抓紧出掉，优化持仓结构。而金鸿控股我用「博尓系统」量化，也确实看不到显著的机构行为。12月以来行情涨的那么好，而这个股票橙色的「机构库存」，零星才出现过三四天。指数一月份涨到顶峰的时候，他也就刚出现1天「机构库存」，之后又消失了，完全没有「机构库存」持续，机构行为积极的样子。1月15日股价回到近期低位时，又出现一天「机构库存」，说明当时低位还有零星机构想低吸买点，但仅仅一天之后「机构库存」再度消失，不能持续的机构行为根本无法让股价出现波段上涨，而这种没机构资金要的股票，结果就是加速下跌。

另外还说了几个，像奋达科技、天夏智慧也是同样的情况。面对当前80点的市场下跌，可以说后面肯定有股票下跌之后能够快速的反弹起来，但对于那些没有「机构库存」的股票，就没这个机会了，因为机构在年前选择了放弃，难道年后会立刻冲进来为这些股票护盘？这也是大家手头股票最要当心的，今天大家手头股票要是下跌了，也最好去用「博尓系统」量化一下交易，到应用商店，下个「博尓系统」的手机APP，直接就能量化了。或者我给大家一个入口，是我朋友的微博，他微博上一直整理量化投资的思路，→点这里进入，首页置顶帖上，就有「博尓系统」的入口。大家量化之后，如果发现下跌中，股票的「机构库存」依旧是显著的，那后面有翻盘机会，但如果「机构库存」早早的没有了，翻盘机会是渺茫的。这个看不清，这坎过不去，别谈后面的赚钱。

从统计上来看，持续出现「机构库存」的股票，应该还是还有接近半数的。所以大家手头股票有没有「机构库存」，不用去猜，眼见为实。

03年的回忆和当前的影响

另外，还有一个要说的，就是大家也千万别觉得行情没戏了。那些机构里的朋友之所以说过节有的要忙了，就是他们在抓紧寻找新的攻击标的。至于这次新型的流感，目前自然是让投资者感到了预期的不确定，但是对于影响，一位券商里的朋友是说的很中肯的。上次2003年的时候，他经历过，当时没经验，实际03年1月份的时候，他们要去逛广州玩，广州的朋友就让他们别去，当时就说广州那边有种怪病，是什么说不上，反正不少人得了。而真正采取措施是3月份的时候，这已经是晚了两个月了，所以当时传染的人多。而这次，1月份已经发现了，那影响肯定小。另外这次就算有影响，也是主要影响消费，但目前消费结构和03年大大不同了，不出门也可以让快递送，家里看看电影也不错。所以看中的股票，跌下来一定要出手的。

而这两天乃至节后今天，只要大家手头股票的「机构库存」是保持平稳的，就说明机构信心没变，这个坎一过，后面就不得了了，这方面，大家自己用「博尓系统」去量化交易，应用商店里，下个「博尓系统」的APP就可以了，量化一下很快，「机构库存」是增加还是减小，这都是一目了然的事情。这种前车之鉴也是很多的。像模塑科技可以说肯定不是本次的突发事件的受益板块，特斯拉3个亿的订单也不至于脱胎换骨。在1月14日、1月22日都有盘中明显的下跌，但拿「博尓系统」去量化，下跌背后「机构库存」还在增加，机构做多行为明显，结果还不是一路涨？总而言之，很多人看不清80点下跌，也不高兴去研究的时候，赚大钱的机会已经拱手相让了。







